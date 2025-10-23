DAX24.101 -0,2%Est505.656 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,94 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.534 +1,9%Euro1,1588 -0,2%Öl65,96 +2,5%Gold4.111 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 TeamViewer A2YN90 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 thyssenkrupp 750000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie gesucht: Google stellt Super-Algorithmus für Quantencomputer vor Alphabet-Aktie gesucht: Google stellt Super-Algorithmus für Quantencomputer vor
Progress Software: Rücksetzer bei Dauerläuferaktie mit 40 % Umsatzwachstum als Einstiegschance Progress Software: Rücksetzer bei Dauerläuferaktie mit 40 % Umsatzwachstum als Einstiegschance
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Tesla-Konkurrent im Blick

BYD-Aktie nach bislang schwacher Handelswoche mit Erholung

23.10.25 12:21 Uhr
BYD-Aktie springt nach Talfahrt wieder etwas an | finanzen.net

BYD hat im bisherigen Wochenlauf schwach performt. Am Donnerstag sind aber gegensätzliche Tendenzen zu sehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
11,46 EUR 0,03 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• BYD-Aktie erholt sich nach schwacher Woche
• Gewinn im zweiten Quartal eingebrochen
• Expansion in Europa mit Lokalisierungsplänen

Wer­bung

3,44 Prozent hat die BYD-Aktie in Hongkong in den letzten fünf Handelstagen verloren. Doch noch am Vortag sah die Bilanz deutlich schlechter aus, denn am Donnerstag leitete die Aktie einen Erholungskurs ein und schloss mit einem Plus von 0,97 Prozent bei 103,90 HKD wieder höher.

Aktie bleibt volatil

Im bisherigen Jahresverlauf war der Handel mit BYD-Aktien von deutlicher Volatilität geprägt. Zwischen 81,80 HKD und 158,86 HKD pendelte der Anteilsschein hin und her, immer wieder bewegt von unternehmensbezogenen Meldungen.

Zuletzt hatte etwa ein Rückgang der Auslieferungszahlen für lange Gesichter bei Anlegern gesorgt, die Zahl der unters Volk gebrachten Fahrzeuge fielen im September um rund sechs Prozent. Daher sah sich der chinesischen Branchenprimus im EV-Bereich zu einer Kürzung des Jahresziels veranlasst. Der Tesla-Konkurrent leidet dabei insbesondere unter dem harten Preiskampf insbesondere auf dem stark umkämpften Heimartmarkt.

Wer­bung

Auch ergebnisseitig gibt es Belastungen: Trotz eines Umsatzwachstums um 14 Prozent brach der Gewinn im zweiten Quartal ein.

Internationale Expansion im Blick

Während das China-Geschäft schwächelt, erlebt BYD einen bemerkenswerten Aufstieg in Europa und bemüht sich um weitere Expansion in der Region. Diese Expansion wird durch aggressive Preisstrategien und eine schnelle Ausweitung des Händlernetzes vorangetrieben.

BYD verfolgt dabei ambitionierte Pläne für eine vollständige Lokalisierung seiner Produktion in Europa. Das Unternehmen will binnen drei Jahren sämtliche für den europäischen Markt bestimmten Fahrzeuge auch auf dem Kontinent produzieren. Ein Werk in Ungarn befindet sich bereits im Bau, und Spanien wird als weiterer potenzieller Produktionsstandort in Betracht gezogen. Diese Strategie könnte BYD helfen, drohende EU-Strafzölle zu umgehen und seine Marktposition weiter zu festigen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com, Robert Way / Shutterstock.com

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

DatumMeistgelesen
Wer­bung