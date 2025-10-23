Turbulenzen gehen weiter

Nach dem Rücktritt von Chairman und mehreren Aufsichtsratsmitgliedern steht bei Novo Nordisk eine Abstimmung im November an. Die Aktie bleibt volatil.

• Rücktritt des halben Aufsichtsrates bei Novo Nordisk

• Operative Probleme und Marktanteilsverluste bei Abnehmmedikamenten belasten das Unternehmen

• Aktie seit Jahresbeginn minus 45 Prozent



Wer­bung Wer­bung

Wie in dieser Woche bekannt wurde, soll es beim dänischen Pharmariesen zu einer Neuzusammensetzung des Aufsichtsrates kommen: Novo Nordisk wird seinen Chairman und andere Board-Mitglieder austauschen, hieß es am Dienstag von Unternehmensseite. Allerdings müssen die Aktionäre darüber entscheiden, nachdem sich das Unternehmen und sein Großaktionär nicht über die Zusammensetzung des Führungsgremiums einigen konnten.

In einer Mitteilung des Unternehmens hieß es, Chairman Helge Lund, sein Stellvertreter Henrik Poulsen und fünf unabhängige Direktoren würden ersetzt. Eine außerordentliche Hauptversammlung im November werde über die neuen Board-Mitglieder abstimmen. "In einem Dialog mit der Novo-Nordisk-Stiftung über die künftige Zusammensetzung des Board war es nicht möglich, ein gemeinsames Verständnis zu erreichen", sagte Lund.

Novo Nordisk navigiert in schwierigem Fahrwasser

Für das Pharmaunternehmen kommen die jüngsten Turbulenzen zur Unzeit. Obwohl das Unternehmen lange Zeit als führend im Bereich der Abnehmmedikamente galt, musste es Marktanteile an Mitbewerber und alternative Produkte abgeben. Vor diesem Hintergrund gab Novo Nordisk kürzlich Pläne für umfangreiche Stellenstreichungen bekannt und trennte sich zu Jahresbeginn von seinem CEO.

Wer­bung Wer­bung

Novo Nordisk-Aktie bleibt volatil

Das volatilen Marktumfelds und Unsicherheiten rund um die Führungsstruktur haben der Aktie - ebenso wie operative Probleme - 2025 bereits stark zugesetzt. Seit Jahresstart haben Anleger ein Minus von 45 Prozent in ihren Depots, auch die aktuelle Handelswoche brachte bislang trotz eines Kurssprungs zum Wochenstart wenig Positives mit auch. Am Donnerstag verzeichnet die Novo Nordisk-Aktie an der Börse in Dänemark ein überschaubares Minus von 0,41 Prozent auf 342,05 DKK, nachdem sie noch am Vortag kräftig abgerauscht war.

Analysten fassen wieder Zuversicht

Analysten hatten für Anleger aber zuletzt positive Nachrichten im Gepäck: Gleich zwei Experten haben in dieser Woche ihr Kaufrating für Novo Nordisk-Titel bestätigt: Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Novo Nordisk hat ein Kursziel von 540 dänischen Kronen vergeben, Deutsche Bank Research traut der Aktie sogar einen Sprung bis auf 600 DKK zu.

Redaktion finanzen.net