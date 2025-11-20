Zunehmende Konkurrenz

Novo Nordisk kämpft weiter mit Folgen von Prognosesenkungen, während ein Vorstandsmitglied mit eigenen Aktiengeschäften und eine Preisreduzierung für Aufmerksamkeit sorgten.

• Novo Nordisk senkt Wachstumsprognose

• Vorstandsmitglied Stephan Engels tätigt Aktiengeschäfte

• Preissenkungen für Wegovy und Ozempic



Wachstumsbremse durch US-Markt und Konkurrenzdruck

Der Pharmariese Novo Nordisk, bekannt für sein Abnehmpräparat Wegovy und Diabetes-Medikamente, befindet sich in schwierigem Fahrwasser. Wie aus aktuellen Unternehmensberichten hervorgeht, musste der Konzern seine Wachstumserwartungen mehrfach nach unten korrigieren - zuletzt Anfang November auf lediglich 8 bis 11 Prozent Umsatzwachstum und magere 4 bis 7 Prozent beim Gewinnwachstum. Diese Zahlen liegen deutlich unter früheren Prognosen und haben im Oktober zu Panikverkäufen geführt.

Als Hauptgründe für die Wachstumsverlangsamung gelten vor allem schwache Verkaufszahlen des Abnehmmittels Wegovy in den USA, zunehmende Konkurrenz durch Mitbewerber wie Eli Lilly sowie ein sich verschärfender Preiskampf am Markt. Zusätzlich belasten Kosten für Restrukturierung und teurere Zukäufe die Gewinnmargen.

Insider-Aktivität sorgt für Aufmerksamkeit

Für zusätzliche Marktdynamik sorgte zuletzt die Nachricht, dass Vorstandsmitglied Stephan Engels eigene Aktiengeschäfte mit Novo Nordisk-Papieren durchgeführt hat. In der veröffentlichten Pflichtmitteilung wurden allerdings keine detaillierten Angaben zu Volumen und Art der Transaktion gemacht. Solche Insider-Geschäfte werden von Marktbeobachtern genau verfolgt, da sie als wichtige Signale für das Vertrauen des Managements in die eigene Unternehmensentwicklung gelten können.

Nachhaltigkeitsstrategie als Differenzierungsmerkmal

Parallel zu den wirtschaftlichen Herausforderungen verstärkt Novo Nordisk seine Positionierung im Bereich Nachhaltigkeit. In einem aktuellen Bericht betont das Unternehmen sein Engagement für Netto-Null-Emissionen bis 2045 entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Besonders hervorgehoben werden Initiativen zur Kreislaufwirtschaft bei Insulin-Produkten und Maßnahmen zur Reduzierung von Einwegplastik.

Die Integration ökologischer Kriterien in Ausschreibungen und im Healthcare-Beschaffungswesen soll dem Unternehmen helfen, sich in einem zunehmend umweltbewussten Marktumfeld zu differenzieren. Diese Strategie könnte mittelfristig zur Kundenbindung beitragen, reicht jedoch aktuell nicht aus, um die Sorgen der Investoren über das verlangsamte Wachstum zu kompensieren.

Kerngeschäft bleibt stabil trotz getrübter Aussichten

Trotz der Prognosesenkungen betont Novo Nordisk, dass sein Kern-GLP1-Geschäft für Diabetes und Adipositas weiterhin solide dasteht. Mit einem Patientenstamm von über 46 Millionen verfügt das Unternehmen nach wie vor über eine starke Basis. Allerdings bleibt der Druck durch Restrukturierungskosten, strategische Zukäufe und den intensivierten Preiswettbewerb hoch.

Analysten haben auf die jüngsten Entwicklungen überwiegend mit Abstufungen reagiert, schätzen jedoch das Gewinnwachstum für das laufende und kommende Jahr teilweise noch immer im zweistelligen Prozentbereich ein. Dennoch ist unverkennbar, dass sich das Marktwachstum im GLP1-Segment spürbar abschwächt - ein Trend, der die mittelfristigen Perspektiven des Unternehmens eintrübt.

Preissenkungen im Konkurrenzkampf mit Eli Lilly

Im Konkurrenzkampf mit Eli Lilly hat sich Novo Nordisk jüngst für Preissenkungen auf dem Heimatmarkt des US-Rivalen entschieden. Wie der dänische Pharmariese zum Wochenstart mitteilte, sollen die GLP-1-Medikamente Wegovy und Ozempic in den USA im Selbstzahler-Modus vorübergehend für nur 199 US-Dollar pro Monat erhältlich sein. Das Angebot gilt zunächst für die ersten zwei Monate der Therapie. Der reguläre Selbstzahler-Monatspreis von bislang 499 US-Dollar sinkt auf 349 US-Dollar.

Novo Nordisk-Aktie im Fokus

Am Donnerstag legt die Novo Nordisk-Aktie an ihrer Heimatbörse zeitweise um 2,38 Prozent auf 318,05 Dänische Kronen zu. Seit Jahresstart verloren die Anteilsscheine allerdings bereits rund 50 Prozent an Wert (Stand: Schlusskurs vom 19.11.2025).

