Kapitalmarkttag

Der Panzergetriebe-Hersteller RENK will in den kommenden Jahren deutlich zulegen, wie das Unternehmen an seinem Kapitalmarkttag am Donnerstag mitteilte.

Bis 2030 solle der Umsatz auf 2,8 bis 3,2 Milliarden Euro klettern, teilte das im MDAX gelistete Rüstungsunternehmen an seinem Kapitalmarkttag am Donnerstag mit. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) soll dann mehr als 20 Prozent des Umsatzes betragen, was einem Ergebnis von mehr als 560 Millionen Euro am unteren Ende der Spanne und mehr als 640 Millionen Euro am oberen Ende der Spanne entspricht. Analysten hatten zuletzt im Schnitt mit etwa 3 Milliarden Euro Umsatz und einem bereinigten operativen Gewinn von 624 Millionen Euro gerechnet.

Für das laufende Jahr peilt RENK weiterhin einen Umsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro und einen bereinigten operativen Gewinn von 210 bis 235 Millionen Euro an. Bis 2028 soll der Umsatz auf mehr als zwei Milliarden Euro wachsen. Der bereinigte operative Gewinn soll schon 2027 mehr als 300 Millionen Euro erreichen.

RENK auf Tief sei Mai

Die Aktien von RENK sind am Donnerstag während des Kapitalmarkttags auf das tiefste Niveau seit Mitte Mai abgesackt. Dabei rutschten die Papiere des Panzergetriebe-Herstellers zeitweise mehr als 8 Prozent ab. Bereits tags zuvor hatten sie nach Medienberichten über neue US-Friedenspläne für die Ukraine deutlich unter Druck gestanden, sich dann aber am Donnerstagmorgen zunächst etwas zu erholen versucht.

Die Stabilisierung des Aktienkurses wurde von den neuen Mittelfristzielen von RENK ausgebremst. Der Umsatzausblick bis 2030 sei solide, die leichte Prognoseerhöhung für 2027 beim operativen Ergebnis falle aber eher mau aus, kommentierte Analystin Chloe Lemarie von der Investmentbank Jefferies. Man habe hier und auch 2028 nur ein wenig "hochfrisiert", was ein etwas enttäuschen dürfte. Der Konsens für 2027 habe zuvor immerhin bereits 20 Prozent über dem bisherigen Ziel für den operativen Gewinn (Ebit) gelegen. Zuletzt notierte die RENK-Aktie am Donnerstag im XETRA-Handel 3,93 Prozent tiefer bei 55,26 Euro. Derweil geht es für die Konkurrenten Rheinmetall und HENSOLDT in unterschiedliche Richtungen. Die Rheinmetall-Aktie notiert 3,26 Prozent höher bei 1.648,00 Euro. Die Papiere von HENSOLDT fallen derweil um 0,65 Prozent auf 76,60 Euro.

