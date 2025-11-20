DAX23.318 +0,7%Est505.584 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.586 +0,5%Euro1,1527 -0,1%Öl63,98 +0,5%Gold4.067 -0,3%
DAX stark im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Novartis im Fokus
So viel Verlust hätte eine Tezos-Investition von vor 5 Jahren bedeutet So viel Verlust hätte eine Tezos-Investition von vor 5 Jahren bedeutet
Wie viel Verlust ein Investment in Polkadot von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Verlust ein Investment in Polkadot von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Kapitalmarkttag

RENK-Aktie dennoch unter Druck: Bis 2030 deutliche Zuwächse angepeilt - Rheinmetall und HENSOLDT uneins

20.11.25 10:03 Uhr
RENK-Aktie dennoch tiefer: Kräftiges Wachstum geplant - Rheinmetall und HENSOLDT unterschiedlich

Der Panzergetriebe-Hersteller RENK will in den kommenden Jahren deutlich zulegen, wie das Unternehmen an seinem Kapitalmarkttag am Donnerstag mitteilte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
77,45 EUR 0,50 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
55,58 EUR -3,09 EUR -5,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.668,50 EUR 52,50 EUR 3,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bis 2030 solle der Umsatz auf 2,8 bis 3,2 Milliarden Euro klettern, teilte das im MDAX gelistete Rüstungsunternehmen an seinem Kapitalmarkttag am Donnerstag mit. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) soll dann mehr als 20 Prozent des Umsatzes betragen, was einem Ergebnis von mehr als 560 Millionen Euro am unteren Ende der Spanne und mehr als 640 Millionen Euro am oberen Ende der Spanne entspricht. Analysten hatten zuletzt im Schnitt mit etwa 3 Milliarden Euro Umsatz und einem bereinigten operativen Gewinn von 624 Millionen Euro gerechnet.

Wer­bung

Für das laufende Jahr peilt RENK weiterhin einen Umsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro und einen bereinigten operativen Gewinn von 210 bis 235 Millionen Euro an. Bis 2028 soll der Umsatz auf mehr als zwei Milliarden Euro wachsen. Der bereinigte operative Gewinn soll schon 2027 mehr als 300 Millionen Euro erreichen.

RENK auf Tief sei Mai

Die Aktien von RENK sind am Donnerstag während des Kapitalmarkttags auf das tiefste Niveau seit Mitte Mai abgesackt. Dabei rutschten die Papiere des Panzergetriebe-Herstellers zeitweise mehr als 8 Prozent ab. Bereits tags zuvor hatten sie nach Medienberichten über neue US-Friedenspläne für die Ukraine deutlich unter Druck gestanden, sich dann aber am Donnerstagmorgen zunächst etwas zu erholen versucht.

Die Stabilisierung des Aktienkurses wurde von den neuen Mittelfristzielen von RENK ausgebremst. Der Umsatzausblick bis 2030 sei solide, die leichte Prognoseerhöhung für 2027 beim operativen Ergebnis falle aber eher mau aus, kommentierte Analystin Chloe Lemarie von der Investmentbank Jefferies. Man habe hier und auch 2028 nur ein wenig "hochfrisiert", was ein etwas enttäuschen dürfte. Der Konsens für 2027 habe zuvor immerhin bereits 20 Prozent über dem bisherigen Ziel für den operativen Gewinn (Ebit) gelegen. Zuletzt notierte die RENK-Aktie am Donnerstag im XETRA-Handel 3,93 Prozent tiefer bei 55,26 Euro. Derweil geht es für die Konkurrenten Rheinmetall und HENSOLDT in unterschiedliche Richtungen. Die Rheinmetall-Aktie notiert 3,26 Prozent höher bei 1.648,00 Euro. Die Papiere von HENSOLDT fallen derweil um 0,65 Prozent auf 76,60 Euro.

/stw/mis

AUGSBURG (dpa-AFX)

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall BuyUBS AG
19.11.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.11.2025Rheinmetall BuyUBS AG
19.11.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
04.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen