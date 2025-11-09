DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin89.223 +0,9%Euro1,1568 ±-0,0%Öl63,63 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Take Two 914508 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 SAP 716460 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street letztlich gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
MSCI World ETF: Diese Chancen und Risiken solltest du kennen MSCI World ETF: Diese Chancen und Risiken solltest du kennen
Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
Ringen um Spezialisten

Aktien von Pfizer, Novo Nordisk und Metsera im Fokus: Pfizer gewinnt Deal um Adipositas-Spezialisten

09.11.25 14:08 Uhr
Aktien von Pfizer, Novo Nordisk und Metsera an NYSE und NASDAQ im Blick: Pfizer schnappt sich Metsera - Novo Nordisk geht leer aus im Milliardenmarkt Adipositas | finanzen.net

Der US-Pharmariese Pfizer ist als Gewinner aus dem Bieterwettkampf mit dem Rivalen Novo Nordisk um die US-Adipositas-Spezialistin Metsera hervorgegangen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
785,30 EUR -18,40 EUR -2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Metsera Inc Registered Shs
83,18 USD 1,63 USD 2,00%
Charts|News|Analysen
Pfizer Inc.
20,88 EUR -0,66 EUR -3,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Pfizer steigt mit der bis zu zehn Milliarden US-Dollar (8,6 Mrd Euro) teuren Übernahme in den lukrativen Markt für Abnehmmittel ein; das soll helfen, das immer trägere Geschäft mit Covid-Medikamenten zu kompensieren. Novo Nordisk hätte sich im Erfolgsfall derweil einen Rivalen vom Hals gehalten und sich im Wettbewerb mit Eli Lilly gestärkt.

Wer­bung

Pfizer und Novo Nordisk hatten sich gegenseitig übertrumpft, am Ende aber jeweils bis zu 86,25 Dollar je Aktie geboten. Metsera entschied sich nun für die Offerte von Pfizer und verwies dabei auch auf Bedenken der US-Kartellwächter für den Kauf durch Novo Nordisk.

Die Dänen selbst sehen zwar keine wettbewerbsrechtlichen Probleme, teilten am Wochenende aber mit, ihre Offerte nicht mehr aufzustocken. Sie begründeten das mit finanzieller Disziplin.

Die Gesamtsumme entspricht einem Aufschlag von rund 160 Prozent zu den 33,32 Dollar, die Metsera im September vor der Ankündigung des ursprünglichen Deals mit Pfizer gekostet hatten. Konkret ist eine erste Zahlung von 65,60 Dollar in bar vorgesehen. Weitere bis zu 20,65 Dollar können im Zuge der Erreichung festgelegter Ziele hinzukommen.

Wer­bung

Bei dem Deal geht es um die nächste Generation von Medikamenten gegen Fettleibigkeit - einem Markt, der Experten zufolge bis 2030 ein Volumen von 100 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Die neue Generation dieser Mittel soll mindestens die gleiche Wirksamkeit wie aktuelle Medikamente haben, könnte dabei jedoch seltener injiziert werden oder weniger Nebenwirkungen wie Übelkeit und Erbrechen verursachen. So hat Metsera mehrere Medikamente in der frühen bis mittleren Entwicklungsphase.

Aktuell wird der Markt für Abnehmmittel im Grunde von Eli Lilly mit Zepbound und von Novo Nordisk mit Wegovy dominiert. Dabei hatte der Hype rund solche Medikamente den Novo-Nordisk-Kurs von Ende 2020 bis Mitte 2024 um fast 400 Prozent auf 1.033 Kronen nach oben getrieben. Die Dänen waren damit das wertvollste Unternehmen im europäischen Index Stoxx Europe 50.

Die Zeiten sind allerdings vorbei. Der Kurs sank seit dem Rekordhoch um mehr als 70 Prozent, denn die Geschäfte schwächeln. Erst vor wenigen Tagen musste das Unternehmen den Ausblick für 2025 abermals senken. Der ursprüngliche Pionier auf dem Gebiet der Gewichtssenker, kämpft seit geraumer Zeit mit der zunehmenden Konkurrenz durch den US-Hersteller Lilly. Auf dem wichtigen US-Markt machen den Dänen zudem von Apotheken hergestellte billige Kopien das Leben schwer.

/mis

BAGSVARD (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Novo Nordisk, Rob Wilson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Novo Nordisk OutperformBernstein Research
06.11.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Novo Nordisk OutperformBernstein Research
06.11.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
05.11.2025Novo Nordisk OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
05.11.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
22.10.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
13.10.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
06.10.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
05.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
06.08.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.06.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen