Kursziel & Co.

Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im November 2025

04.12.25 14:21 Uhr
So steht die Bayer-Aktie im November 2025 da - Experten ziehen Bilanz | finanzen.net

Im letzten Monat wurde die Bayer-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
33,51 EUR -0,79 EUR -2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vergangenen November haben 14 Experten die Aktie von Bayer wie folgt eingeschätzt.

2 Experten empfehlen die Bayer-Aktie zu kaufen, 12 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bayer mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 28,03 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Bayer auf 30,49 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.38,50 EUR26,2927.11.2025
DZ BANK--25.11.2025
UBS AG26,00 EUR-14,7125.11.2025
Barclays Capital30,00 EUR-1,5924.11.2025
Bernstein Research30,00 EUR-1,5924.11.2025
Goldman Sachs Group Inc.34,50 EUR13,1724.11.2025
JP Morgan Chase & Co.25,00 EUR-17,9924.11.2025
Jefferies & Company Inc.25,00 EUR-17,9924.11.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)30,40 EUR-0,2813.11.2025
DZ BANK--12.11.2025
Deutsche Bank AG23,00 EUR-24,5512.11.2025
Jefferies & Company Inc.25,00 EUR-17,9912.11.2025
Bernstein Research30,00 EUR-1,5912.11.2025
JP Morgan Chase & Co.25,00 EUR-17,9912.11.2025
Jefferies & Company Inc.25,00 EUR-17,9911.11.2025
JP Morgan Chase & Co.25,00 EUR-17,9910.11.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Bayer KaufenDZ BANK
02.12.2025Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
02.12.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.12.2025Bayer KaufenDZ BANK
02.12.2025Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
02.12.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.11.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.11.2025Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
02.12.2025Bayer NeutralUBS AG
25.11.2025Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

