Kursziel & Co.

Im letzten Monat wurde die Bayer-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Im vergangenen November haben 14 Experten die Aktie von Bayer wie folgt eingeschätzt.

2 Experten empfehlen die Bayer-Aktie zu kaufen, 12 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bayer mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 28,03 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Bayer auf 30,49 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 38,50 EUR 26,29 27.11.2025 DZ BANK - - 25.11.2025 UBS AG 26,00 EUR -14,71 25.11.2025 Barclays Capital 30,00 EUR -1,59 24.11.2025 Bernstein Research 30,00 EUR -1,59 24.11.2025 Goldman Sachs Group Inc. 34,50 EUR 13,17 24.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 25,00 EUR -17,99 24.11.2025 Jefferies & Company Inc. 25,00 EUR -17,99 24.11.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 30,40 EUR -0,28 13.11.2025 DZ BANK - - 12.11.2025 Deutsche Bank AG 23,00 EUR -24,55 12.11.2025 Jefferies & Company Inc. 25,00 EUR -17,99 12.11.2025 Bernstein Research 30,00 EUR -1,59 12.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 25,00 EUR -17,99 12.11.2025 Jefferies & Company Inc. 25,00 EUR -17,99 11.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 25,00 EUR -17,99 10.11.2025

