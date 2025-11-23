Bayer Aktie
Marktkap. 27,1 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Der Studienerfolg von Asundexian in der Prävention bei Patienten mit vorherigen Schlaganfällen bringe das Mittel auf Blockbuster-Kurs mit mehr als einer Milliarde Euro Umsatzpotenzial, schrieb Richard Vosser am Sonntagabend. Detaillierte Daten und Resultate des Konkurrenzmittels Milvexian seien aber nötig, um die genauen Marktchancen zu taxieren./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 19:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock
Zusammenfassung: Bayer Neutral
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
27,53 €
|Abst. Kursziel*:
-9,21%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
30,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,34%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
|08:26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|08:26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|08:26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|08.10.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|25.04.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|08:01
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.