Bayer Aktie

Marktkap. 27,1 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Symbol BAYZF

JP Morgan Chase & Co.

Bayer Neutral

08:01 Uhr
Bayer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Der Studienerfolg von Asundexian in der Prävention bei Patienten mit vorherigen Schlaganfällen bringe das Mittel auf Blockbuster-Kurs mit mehr als einer Milliarde Euro Umsatzpotenzial, schrieb Richard Vosser am Sonntagabend. Detaillierte Daten und Resultate des Konkurrenzmittels Milvexian seien aber nötig, um die genauen Marktchancen zu taxieren./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 19:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Neutral

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
27,53 €		 Abst. Kursziel*:
-9,21%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
30,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,34%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

