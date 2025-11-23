Bayer Aktie
Marktkap. 27,1 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach einem Studienerfolg des Gerinnungshemmers Asundexian zur Schlaganfallprophylaxe mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Florent Cespedes schrieb am Montag von überraschenden, positiven Neuigkeiten. Das Mittel habe Blockbuster-Potenzial./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:29 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Bayer Market-Perform
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
30,10 €
|Abst. Kursziel*:
-0,35%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
30,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,72%
|
Analyst Name:
Florent Cespedes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
