Bayer Aktie
Marktkap. 27,85 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer unter Verweis auf Wechselkursveränderungen von 35,00 auf 34,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) und das Ergebnis je Aktie im dritten Quartal lägen 11 beziehungsweise 45 Prozent unter den Konsensprognosen, schrieben die Analysten in ihrem Ausblick vom Dienstag. Sie verwiesen auf vorsichtige Annahmen für das saisonal schwache Agrargeschäft. Zudem rechnen sie mit höheren Ausgaben, etwa für langfristige, an den Aktienkurs gekoppelte Vergütungen für Management und Mitarbeiter. In den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten sehen sie eher positives Überraschungspotenzial./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 06:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Bayer Buy
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
34,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,67 €
|Abst. Kursziel*:
24,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,28%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
|10:26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.07.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|31.10.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|25.04.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|15.09.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.