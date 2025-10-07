Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer unter Verweis auf Wechselkursveränderungen von 35,00 auf 34,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) und das Ergebnis je Aktie im dritten Quartal lägen 11 beziehungsweise 45 Prozent unter den Konsensprognosen, schrieben die Analysten in ihrem Ausblick vom Dienstag. Sie verwiesen auf vorsichtige Annahmen für das saisonal schwache Agrargeschäft. Zudem rechnen sie mit höheren Ausgaben, etwa für langfristige, an den Aktienkurs gekoppelte Vergütungen für Management und Mitarbeiter. In den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten sehen sie eher positives Überraschungspotenzial./gl/edh

