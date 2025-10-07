DAX 24.458 +0,3%ESt50 5.632 +0,3%MSCI World 4.330 +0,0%Top 10 Crypto 17,00 -0,4%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 105.410 +1,1%Euro 1,1614 -0,4%Öl 65,97 +0,4%Gold 4.035 +1,3%
Bayer Aktie

27,76 EUR +0,04 EUR +0,14 %
STU
Marktkap. 27,85 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Symbol BAYZF

Goldman Sachs Group Inc.

Bayer Buy

10:26 Uhr
Bayer Buy
Aktie in diesem Artikel
Bayer
27,76 EUR 0,04 EUR 0,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer unter Verweis auf Wechselkursveränderungen von 35,00 auf 34,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) und das Ergebnis je Aktie im dritten Quartal lägen 11 beziehungsweise 45 Prozent unter den Konsensprognosen, schrieben die Analysten in ihrem Ausblick vom Dienstag. Sie verwiesen auf vorsichtige Annahmen für das saisonal schwache Agrargeschäft. Zudem rechnen sie mit höheren Ausgaben, etwa für langfristige, an den Aktienkurs gekoppelte Vergütungen für Management und Mitarbeiter. In den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten sehen sie eher positives Überraschungspotenzial./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 06:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Buy

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
34,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,67 €		 Abst. Kursziel*:
24,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,28%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

10:26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.09.25 Bayer Neutral UBS AG
18.08.25 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.25 Bayer Neutral UBS AG
12.08.25 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

