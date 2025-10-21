Bayer Aktie
Marktkap. 26,03 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 35 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Das Effizienzprogramm scheine gut zu funktionieren. Ein wichtiger Einflussfaktor sei die für dieses Jahr anstehende Entscheidung des US-Generalstaatsanwalts, ob er die Verhandlung des Antrags von Bayer vor dem Bundesgericht empfiehlt. Eine Entscheidung des Bundesgerichts der USA wäre bis Ende 2026 zu erwarten./rob/la/jha/
Zusammenfassung: Bayer Kaufen
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
29,05 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
29,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Peter Spengler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
|12:56
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:51
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|12:21
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.07.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
