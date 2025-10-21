DAX 24.387 +1,2%ESt50 5.791 +1,2%MSCI World 4.413 +0,2%Top 10 Crypto 13,96 +2,5%Nas 23.379 -0,4%Bitcoin 88.841 +0,0%Euro 1,1582 +0,0%Öl 63,36 -2,8%Gold 4.177 +1,2%
Bayer Aktie

29,11 EUR +1,71 EUR +6,24 %
STU
Marktkap. 26,03 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Symbol BAYZF

DZ BANK

Bayer Kaufen

16:31 Uhr
Bayer Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Bayer
29,11 EUR 1,71 EUR 6,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 35 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Das Effizienzprogramm scheine gut zu funktionieren. Ein wichtiger Einflussfaktor sei die für dieses Jahr anstehende Entscheidung des US-Generalstaatsanwalts, ob er die Verhandlung des Antrags von Bayer vor dem Bundesgericht empfiehlt. Eine Entscheidung des Bundesgerichts der USA wäre bis Ende 2026 zu erwarten./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Kaufen

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
29,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
29,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

