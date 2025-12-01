DAX23.508 -1,4%Est505.636 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -6,6%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.325 -4,7%Euro1,1632 +0,3%Öl63,08 -0,2%Gold4.253 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Airbus 938914 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Software-Update für Airbus-Maschinen -- HUGO BOSS mit AR-Chaos -- Bitcoin knickt ein -- BYD, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Palantir, Siemens Energy, TKMS, VW im Fokus
Top News
Global Business Travel Group rückt in den Mittelpunkt möglicher Konsolidierungswellen in der Reisebranche Global Business Travel Group rückt in den Mittelpunkt möglicher Konsolidierungswellen in der Reisebranche
Zalando-Aktie fällt: Warnstreik in Erfurt Zalando-Aktie fällt: Warnstreik in Erfurt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!
Frasers Group im Blick

HUGO BOSS-Aktie aber fest: Großaktionär Frasier entzieht Aufsichtsratschef Unterstützung

01.12.25 11:04 Uhr
HUGO BOSS-Aktie dennoch höher: Frasier sorgt für Spannungen - Aufsichtsratschef verliert Rückhalt | finanzen.net

Der Aufsichtsratsvorsitzende des Modekonzerns HUGO BOSS hat die Unterstützung seines größten Anteilseigners verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HUGO BOSS AG
38,41 EUR 0,12 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Unternehmen veröffentlichte am Freitagabend in einer Pflichtmitteilung eine Stellungnahme von Frasers Group. Demnach unterstützt der Investor den Boss-Aufsichtsratschef Stephan Sturm nicht mehr. HUGO BOSS beschreibt die Zukunft seines Aufsichtsvorsitzenden hingegen als gesichert: "Stephan Sturm steht zu seiner Verantwortung als Aufsichtsratsvorsitzender und hat die feste Absicht dieses Amt weiter auszuüben", hieß es in einer ebenfalls am Freitag veröffentlichten Stellungnahme des Modekonzerns.

Wer­bung

Die Aktie von HUGO BOSS legte am Montagmorgen via XETRA um knapp 0,7 Prozent zu und gehörte damit zu den wenigen Kursgewinnern im MDAX, dem Index für mittelgroße Unternehmenswerte. Im bisherigen Jahresverlauf hat das Papier aber rund 14 Prozent an Wert verloren.

Sturm habe Frasers Group zuvor darüber informiert, dass er ohne deren Unterstützung nicht als Vorsitzender des Aufsichtsrats von HUGO BOSS tätig bleiben möchte, hieß es in der Pflichtmitteilung weiter. Mit dem Ziel, Sturm, sofern nötig, abzuberufen und einen neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu ernennen, beabsichtige Frasers Group, Einfluss auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats von HUGO BOSS zu nehmen. Der Investor ist mit einem Anteil von 25 Prozent mit Abstand größter Aktionär bei dem Konzern.

Unstimmigkeiten zwischen dem Management von HUGO BOSS und dem Großaktionär gab es zuletzt hinsichtlich der Dividendenpolitik. Frasers Group sieht den Aktienkurs von HUGO BOSS als unterbewertet an, wie aus einer Pflichtmitteilung aus dem Juli hervorgeht. Der Investor ist der Ansicht, dass HUGO BOSS derzeit keine Dividenden ausschütten sollte. Die Mittel sollten vielmehr zur Wertsteigerung des Unternehmens eingesetzt werden.

Wer­bung

Zuletzt zeigte sich das Management um Konzernchef Daniel Grieder für das laufende Jahr vorsichtiger. 2025 dürften der Umsatz und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) an den unteren Enden der bislang ausgegebenen Spannen liegen, teilte das Unternehmen Anfang November bei Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal mit. Dabei verwies HUGO BOSS auf konjunkturelle Unsicherheiten und negative Wechselkurseffekte.

HUGO BOSS rechnet für 2025 mit Erlösen von 4,2 Milliarden bis 4,4 Milliarden Euro sowie einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 380 Millionen bis 440 Millionen Euro.

Der Modekonzern hält am 3. Dezember eine Investorenveranstaltung ab, bei dem das Management ein Update zu seiner Strategie geben will.

Wer­bung

/err/mne/stk

METZINGEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf HUGO BOSS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HUGO BOSS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com, TungCheung / Shutterstock.com

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HUGO BOSS AG

DatumRatingAnalyst
28.11.2025HUGO BOSS NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.11.2025HUGO BOSS NeutralUBS AG
10.11.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
06.11.2025HUGO BOSS HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025HUGO BOSS HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025HUGO BOSS BuyWarburg Research
04.11.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
13.10.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
08.10.2025HUGO BOSS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.11.2025HUGO BOSS NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.11.2025HUGO BOSS NeutralUBS AG
06.11.2025HUGO BOSS HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025HUGO BOSS HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025HUGO BOSS NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.04.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
10.03.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
18.01.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
28.09.2022HUGO BOSS ReduceBaader Bank
05.05.2021HUGO BOSS VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HUGO BOSS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen