DAX 23.746 -0,1%ESt50 5.648 -0,1%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,38 -1,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.731 +0,1%Euro 1,1571 -0,2%Öl 63,55 +0,3%Gold 4.163 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI im Fokus
Top News
WACKER CHEMIE-Aktie fällt: JPMorgan-Abstufung belastet WACKER CHEMIE-Aktie fällt: JPMorgan-Abstufung belastet
Lieferkettenprobleme in China: Nexperia drängt auf schnelle Lösung Lieferkettenprobleme in China: Nexperia drängt auf schnelle Lösung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HUGO BOSS Aktie

Kaufen
Verkaufen
HUGO BOSS Aktien-Sparplan
38,32 EUR -0,34 EUR -0,88 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,67 Mrd. EUR

KGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1PHFF

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HUGPF

JP Morgan Chase & Co.

HUGO BOSS Neutral

09:21 Uhr
HUGO BOSS Neutral
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
38,32 EUR -0,34 EUR -0,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Nach dem harten Jahr 2024 und dem volatilen Folgejahr erwarte sie 2026 eine Stabilisierung des Sektors und eine Rückkehr zu Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was unter dem historischen Durchschnitt liege, schrieb Chiara Battistini in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick für den Luxusgütersektor. Das schwierige Umfeld dürfte aber für weiterhin unterschiedliche Geschäftsentwicklungen sorgen. Battistini favorisiert Richemont ("Overweight"), sieht Brunello Cucinelli, Prada und Zegna Group (alle drei "Overweight") weiter positiv und stufte Moncler ("Overweight") sowie Salvatore Ferragamo ("Neutral") hoch. Vorsichtiger bleibt sie für Kering und Swatch (beide "Underweight") und stufte Burberry ("Underweight") ab./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 19:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
38,20 €		 Abst. Kursziel*:
4,71%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
38,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,38%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

27.11.25 HUGO BOSS Neutral UBS AG
10.11.25 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
06.11.25 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 HUGO BOSS Neutral UBS AG
05.11.25 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

finanzen.net Rentabler HUGO BOSS-Einstieg? MDAX-Wert HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte eine HUGO BOSS-Investition von vor 10 Jahren eingebracht MDAX-Wert HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte eine HUGO BOSS-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX
dpa-afx PUMA-Aktie erholt: Urban Outfitters-Zahlen stützen
finanzen.net MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HUGO BOSS von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein HUGO BOSS-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsende fester
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Montagmittag mit Gewinnen
finanzen.net MDAX-Wert HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor einem Jahr bedeutet
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Correction of a release from 13/11/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Correction of a release from 10/11/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Correction of a release from 07/11/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
HUGO BOSS AG zu myNews hinzufügen