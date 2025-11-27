HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,67 Mrd. EURKGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
HUGO BOSS Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Nach dem harten Jahr 2024 und dem volatilen Folgejahr erwarte sie 2026 eine Stabilisierung des Sektors und eine Rückkehr zu Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was unter dem historischen Durchschnitt liege, schrieb Chiara Battistini in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick für den Luxusgütersektor. Das schwierige Umfeld dürfte aber für weiterhin unterschiedliche Geschäftsentwicklungen sorgen. Battistini favorisiert Richemont ("Overweight"), sieht Brunello Cucinelli, Prada und Zegna Group (alle drei "Overweight") weiter positiv und stufte Moncler ("Overweight") sowie Salvatore Ferragamo ("Neutral") hoch. Vorsichtiger bleibt sie für Kering und Swatch (beide "Underweight") und stufte Burberry ("Underweight") ab./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 19:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
38,20 €
|Abst. Kursziel*:
4,71%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
38,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,38%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HUGO BOSS AG
|27.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|04.11.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|13.04.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|10.03.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.01.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|28.09.22
|HUGO BOSS Reduce
|Baader Bank
|05.05.21
|HUGO BOSS Verkaufen
|DZ BANK
|27.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.