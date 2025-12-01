Hugo Boss: AR-Chef Sturm will Amt weiter ausüben - Dialog mit Frasers
Werte in diesem Artikel
Von Ulrike Dauer
DOW JONES--Hugo Boss' Aufsichtsratsvorsitzender Stephan Sturm stellt sich - zumindest zunächst - dem Druck des größten Einzelaktionärs des MDAX-Unternehmens entgegen, der ihn aus dem Amt entfernen lassen möchte. Wie der Modehersteller in Replik auf die Frasers-Aktionärsmitteilung vom Freitagabend mitteilte, steht Stephan Sturm "zu seiner Verantwortung als Aufsichtsratsvorsitzender und hat die feste Absicht dieses Amt weiter auszuüben".
Die britische Frasers Group Plc, mit 25 Prozent größte Einzelaktionärin von Hugo Boss, teilte am Freitag nach Börsenschluss mit, die Aktionärin "unterstützt Stephan Sturm, den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, nicht mehr". Man beabsichtige nun, Einfluss auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zu nehmen, Sturm als Vorsitzenden des Gremiums "sofern nötig abzuberufen und einen neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu ernennen". Zuvor habe Sturm Frasers zufolge die Frasers-Aktionärin "darüber informiert, dass er ohne deren Unterstützung nicht als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hugo Boss AG tätig bleiben möchte".
Über diese Mitteilung hinaus war Frasers am Montag zunächst nicht für einen Kommentar zum weiteren Vorgehen zu erreichen. Auch der Hugo-Boss-Aufsichtsrat war am Montag kurzfristig nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Das Unternehmen selbst zeigte sich dialogbereit und teilte mit, "wir schätzen den laufenden Austausch mit der Frasers Group" und "wollen diesen konstruktiv und mit dem Ziel fortsetzen, Wert für Hugo Boss und seine Stakeholder zu schaffen". "Der gesamte Aufsichtsrat von Hugo Boss, einschließlich seines Vorsitzenden, handelt stets im besten, langfristigen Interesse aller Stakeholder", teilte der Konzern mit.
Sturm wurde erst im Mai von der Hauptversammlung erstmals in den Hugo Boss-Aufsichtsrat gewählt, mit einer Mehrheit von 87 Prozent, und einstimmig von den Mitgliedern zu seinem Vorsitzenden bestimmt. Seine Amtszeit läuft bis 2030. Laut Unternehmensmitteilung ist Sturm "ein erfahrener und unabhängiger Aufsichtsratsvorsitzender, der das Gremium von Hugo Boss mit hoher Professionalität leitet".
Die Aktie zeigte sich am Montag relativ unbeeindruckt von dem Geschehen, am späten Vormittag notierte sie 1,2 Prozent im Plus, besser als der MDAX, der 1,2 Prozent im Minus handelte.
Die Ankündigung am Freitag kommt nur wenige Tage, bevor der Vorstand des Modeherstellers am Mittwoch dem Kapitalmarkt sein mittelfristiges Strategie-Update präsentiert, nachdem die derzeitigen Ziele 2025 auslaufen. Mit den Ergebnissen zum dritten Quartal kündigte Hugo Boss an, der Konzern sehe weiteres Potenzial für Effizienzverbesserungen und Kostenoptimierung, zum Beispiel bei Vertrieb, Verwaltung sowie globaler Beschaffung. Dies solle sich einer Unternehmenssprecherin zufolge aber nicht in einem großangelegten strukturellen Stellenabbauprogramm niederschlagen. Gleichwohl würden derzeit vakante Stellen nicht besetzt und die natürliche Fluktuation genutzt.
Der Konzern rechnet seit November nur noch damit, sowohl bei Umsatz als auch bei EBIT und EBIT-Marge das untere Ende der Zielspannen zu erreichen, was beim Umsatz einen Rückgang im Vorjahresvergleich impliziert.
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/mgo
(END) Dow Jones Newswires
December 01, 2025 05:22 ET (10:22 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf HUGO BOSS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HUGO BOSS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.11.2025
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.2025
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10.11.2025
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.2025
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|04.11.2025
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.2025
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.2025
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.11.2025
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.2025
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|06.11.2025
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.04.2023
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|10.03.2023
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.01.2023
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|28.09.2022
|HUGO BOSS Reduce
|Baader Bank
|05.05.2021
|HUGO BOSS Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HUGO BOSS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen