HUGO BOSS Aktie

35,29 EUR -0,06 EUR -0,17 %
STU
Marktkap. 2,43 Mrd. EUR

KGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol HUGPF

JP Morgan Chase & Co.

HUGO BOSS Neutral

08:01 Uhr
HUGO BOSS Neutral
HUGO BOSS AG
35,29 EUR -0,06 EUR -0,17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Nach ihrem jüngsten Ausblick auf 2026 kommentierte Analystin Chiara Battistini am Mittwochabend nun das bisherige Weihnachtsgeschäft der europäischen Luxuswarenbranche. Wachstumsdynamik und Markentrends entsprächen den Signalen aus der Berichtssaison. Schmuckmarken, mit Ausnahme von Tiffany, zeigten solide Outperformance - gerade Cartier. Bei Mode und Lederwaren seien die Trends von Ferragamo, Marken der Zegna Group, Moncler und Miu Miu solide. Gucci, Burberry, YSL und Loewe seien weniger gefragt./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
35,21 €		 Abst. Kursziel*:
13,60%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
35,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,35%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

08:01 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
05.12.25 HUGO BOSS Kaufen DZ BANK
04.12.25 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
04.12.25 HUGO BOSS Buy Warburg Research
mehr Analysen

