HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,43 Mrd. EURKGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
HUGO BOSS Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Nach ihrem jüngsten Ausblick auf 2026 kommentierte Analystin Chiara Battistini am Mittwochabend nun das bisherige Weihnachtsgeschäft der europäischen Luxuswarenbranche. Wachstumsdynamik und Markentrends entsprächen den Signalen aus der Berichtssaison. Schmuckmarken, mit Ausnahme von Tiffany, zeigten solide Outperformance - gerade Cartier. Bei Mode und Lederwaren seien die Trends von Ferragamo, Marken der Zegna Group, Moncler und Miu Miu solide. Gucci, Burberry, YSL und Loewe seien weniger gefragt./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
35,21 €
|Abst. Kursziel*:
13,60%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
35,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,35%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HUGO BOSS AG
|08:01
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|08:01
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.04.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|10.03.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.01.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|28.09.22
|HUGO BOSS Reduce
|Baader Bank
|05.05.21
|HUGO BOSS Verkaufen
|DZ BANK
|08:01
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG