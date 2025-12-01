DAX23.560 -1,2%Est505.645 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,65 -6,5%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.504 -4,4%Euro1,1628 +0,3%Öl63,31 +0,2%Gold4.254 +0,9%
Zusammenarbeit

Amazon-Aktie dennoch unter Druck: Kooperation mit Google im Multi-Cloud-Bereich

01.12.25 11:49 Uhr
Amazon und Google vereint - neue Cloud-Kooperation revolutioniert Netzwerkverbindungen - So reagieren die NASDAQ-Aktien | finanzen.net

Amazon und Google starten gemeinsam einen Multi-Cloud-Service, der schnellere und einfachere Verbindungen zwischen ihren Clouds ermöglichen soll. So reagieren die Märkte auf die Ankündigung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
274,00 EUR -1,85 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
199,14 EUR -1,86 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Neuer Multi-Cloud-Service erleichtert Verbindung zwischen AWS und Google Cloud
• Kooperation folgt auf massiven AWS-Ausfall im Oktober
• Börsenreaktion abwartend

Wer­bung

Am Sonntag stellten die beiden US-Techriesen den neuen Multi-Cloud-Netzwerkdienst vor. Ziel ist es, der steigenden Nachfrage nach verlässlicher Cloud-Konnektivität gerecht zu werden.

Herausforderungen bewältigen

Laut den Unternehmen wird die Interoperabilität zwischen Cloud-Anbietern immer wichtiger, da Multi-Cloud-Architekturen zunehmend eingesetzt werden. Bisher war die Vernetzung unterschiedlicher Clouds schwierig und zwang Kunden zu einem komplexen "Do-it-yourself"-Ansatz, um globale, mehrschichtige Netzwerke zu managen. Die Zusammenarbeit von Amazon und Google soll diesen Umweg überflüssig machen und eine offenere Cloud-Umgebung fördern.

"AWS [Amazon Web Services] und Google Cloud freuen sich, heute eine gemeinsam entwickelte Multi-Cloud-Netzwerklösung vorzustellen, die sowohl AWS Interconnect - Multicloud als auch Google Cloud Cross-Cloud Interconnect nutzt. Diese Zusammenarbeit führt außerdem eine neue offene Spezifikation für Netzwerkinteroperabilität ein, die es Kunden ermöglicht, private Hochgeschwindigkeitsverbindungen zwischen Google Cloud und AWS mit hohem Automatisierungsgrad und hoher Geschwindigkeit herzustellen", heißt es in der gemeinsamen Erklärung.

Wer­bung

Vorstellung nach massivem AWS-Ausfall

Der neue Dienst wird rund einen Monat nach dem Ausfall von Amazon Web Services am 20. Oktober präsentiert, der weltweit Tausende von Websites lahmlegte. Zahlreiche Unternehmen und Apps wie Snapchat und Reddit waren betroffen. Laut Analyse von Parametrix, zitiert von Reuters, entstehen US-Unternehmen durch diesen Ausfall Verluste zwischen 500 und 650 Millionen US-Dollar.

Win-Win-Ansatz für beide Seiten

"Diese Zusammenarbeit zwischen AWS und Google Cloud markiert einen grundlegenden Wandel in der Multi-Cloud-Konnektivität", erklärt Robert Kennedy, VP Network Services bei AWS. "Durch die Definition und Veröffentlichung eines Standards, der die Komplexität physischer Komponenten für Kunden beseitigt und gleichzeitig hohe Verfügbarkeit und Sicherheit integriert, müssen sich Kunden nicht mehr um aufwendige Prozesse kümmern, um die gewünschte Konnektivität herzustellen. Bei Bedarf ist die Multi-Cloud-Konnektivität innerhalb weniger Minuten per Mausklick einsatzbereit."

Auch bei Google fällt das Feedback positiv aus: "Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit, die es unseren Kunden ermöglicht, ihre Daten und Anwendungen mit vereinfachter globaler Konnektivität und verbesserter betrieblicher Effektivität zwischen Clouds zu verschieben. Die heutige Ankündigung stärkt die Cross-Cloud-Netzwerklösung von Google Cloud, die darauf abzielt, Kunden ein offenes und einheitliches Multi-Cloud-Erlebnis zu bieten", so Rob Enns, VP/GM Cloud Networking, Google Cloud.

Wer­bung

Trotz der Kooperation reagierten die Aktienmärkte abwartend: Die Amazon-Aktie verliert im vorbörslichen Handel an der NASDAQ 0,66 Prozent auf 231,69 US-Dollar, die Alphabet-Aktie fällt um 0,55 Prozent auf 318,35 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

