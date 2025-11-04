DAX 24.058 +0,0%ESt50 5.672 +0,1%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 13,95 -2,8%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.646 -0,8%Euro 1,1515 +0,2%Öl 63,97 +0,7%Gold 4.007 +0,7%
Top News
Zalando-Aktie springt an: Zweistelliges Wachstum - Gewinne sinken leicht Zalando-Aktie springt an: Zweistelliges Wachstum - Gewinne sinken leicht
Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt
HUGO BOSS Aktie

Marktkap. 2,55 Mrd. EUR

KGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
Deutsche Bank AG

HUGO BOSS Hold

11:11 Uhr
HUGO BOSS Hold
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
36,97 EUR -0,29 EUR -0,78%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hugo Boss von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Marge habe das operative Ergebnis gestützt, denn die Umsätze seien schwach, schrieb Michael Kuhn in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung zu den Quartalszahlen der Metzinger. Im Fokus stehe allerdings das Strategieupdate./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Hold

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
37,08 €		 Abst. Kursziel*:
13,27%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
36,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,61%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

