DAX24.330 +0,2%Est505.743 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,55 -0,2%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.219 -1,3%Euro1,1801 +0,3%Öl62,10 +0,1%Gold4.485 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 D-Wave Quantum A3DSV9 Infineon 623100 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Wegovy-Tabletten -- Alphabet kauft Intersect -- Palantir, TUI, DroneShield, Rüstungsaktien, Mercedes-Benz, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Woodward (WWD): Spezialist für Energiesteuerungen erzielt 3,6 Mrd. USD Rekordumsatz durch boomendes Aerospace-Servicegeschäft und Energie-Infrastruktur! Pivotal-Point Nachverfolgung Woodward (WWD): Spezialist für Energiesteuerungen erzielt 3,6 Mrd. USD Rekordumsatz durch boomendes Aerospace-Servicegeschäft und Energie-Infrastruktur!
Experten-Talk: Marktausblick 2026 - werden die Karten neu gemischt? Experten-Talk: Marktausblick 2026 - werden die Karten neu gemischt?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Datenschutz-Zweifel

Palantir-Aktie unter Druck: Sicherheitsbedenken werfen Fragen zu staatlichen Aufträgen auf

23.12.25 11:28 Uhr
NASDAQ-Wert Palantir-Aktie tiefer: Britische Abgeordnete hinterfragen Verträge nach Sicherheitsrecherche | finanzen.net

Eine internationale Recherche weckt Zweifel an der Datensicherheit von Palantir. Britische Abgeordnete verlangen nun mehr Transparenz bei staatlichen Verträgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
163,74 EUR -0,56 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Schweizer Behörden lehnten Palantir laut Recherche aus Sicherheitsgründen mehrfach ab
• Britische Abgeordnete fordern strengere Prüfung staatlicher IT-Verträge
• Palantir-Aktie zeigt sich stabil, Analysten bleiben jedoch zurückhaltend

Wer­bung

Schweizer Recherche setzt britische Politik unter Druck

Aus einem Bericht des Guardian geht hervor, dass britische Abgeordnete staatliche Verträge mit dem US-Datenanalyseunternehmen Palantir Technologies zunehmend kritisch hinterfragen. Auslöser ist eine Recherche des Zürcher Forschungskollektivs WAV und des Schweizer Onlinemagazins Republik, die detailliert aufzeigt, wie Palantir über einen Zeitraum von sieben Jahren hinweg versuchte, Aufträge von Schweizer Bundesbehörden zu erhalten.

Aus der Recherche des Onlinemagazins Republik geht hervor, dass Palantirs Angebote dabei mindestens neunmal abgelehnt wurden, teils nach intensiven Prüfungen durch verschiedene Behörden. Die Veröffentlichungen haben nun auch in Großbritannien eine politische Debatte über bestehende und geplante Verträge ausgelöst.

Sorge vor Zugriff durch US-Geheimdienste

Zentraler Punkt der Schweizer Untersuchung sind Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit Palantirs US-Herkunft. Laut der Recherche bewerteten Experten der Schweizer Armee das Risiko als nicht abschließend geklärt, dass sensible Daten bei einer Zusammenarbeit mit dem Unternehmen potenziell US-Behörden oder Geheimdiensten zugänglich werden könnten.

Wer­bung

Der Guardian berichtet, dass ein internes Gutachten trotz gegenteiliger Zusicherungen Palantirs keine eindeutige Entwarnung geben konnte. Diese Einschätzung gilt als besonders brisant, da sie von militärischen Fachstellen mit ausgewiesener kryptografischer Expertise stammt und nicht öffentlich, sondern intern erarbeitet wurde.

Forderungen nach transparenterer Due-Diligence

Die Schweizer Erkenntnisse stoßen in Großbritannien parteiübergreifend auf Resonanz. Mehrere Abgeordnete fordern laut Guardian, staatliche IT-Aufträge an große US-Technologiekonzerne künftig strenger und transparenter zu prüfen. Labour-Abgeordnete Rachael Maskell verlangte dem Bericht zufolge eine offenere parlamentarische Kontrolle, insbesondere bei sensiblen Bereichen wie Gesundheitsdaten, militärischer Nutzung und ethischen Fragen.

Hintergrund ist unter anderem Palantirs Rolle bei der Dateninfrastruktur des britischen Gesundheitsdienstes NHS sowie milliardenschwere Verträge mit dem Verteidigungsministerium. Kritiker bemängeln dabei weniger einzelne Anwendungen als vielmehr die grundsätzliche Abhängigkeit von externen Technologieanbietern.

Wer­bung

Palantir-Aktie trotz politischer Debatte stabil

An den Finanzmärkten zeigen sich die politischen Diskussionen bislang kaum: Tags zuvor legte die Palantir-Aktie um 0,31 Prozent auf 193,98 US-Dollar zu, notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Dienstag jedoch zeitweise 0,31 Prozent schwächer bei 193,38 US-Dollar. Seit Jahresbeginn steht dennoch ein sattes Plus von 156,49 Prozent zu Buche.

Laut TipRanks bewerten aktuell 16 Analysten die Aktie, davon raten drei zum Kauf, elf zum Halten und zwei zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 187,87 US-Dollar und signalisiert damit ein rechnerisches Abwärtspotenzial von rund 3,15 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Palantir und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com, Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palantir

DatumMeistgelesen
Wer­bung