Ausblick: HUGO BOSS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Quartalsprognose

Das sind die Prognosen der Experten für das kommende Zahlenwerk von HUGO BOSS.

HUGO BOSS präsentiert in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Wer­bung Wer­bung

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,808 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem HUGO BOSS 0,790 EUR je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll HUGO BOSS mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Milliarden EUR abgeschlossen haben - das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,87 Prozent verringert.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,31 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,09 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 4,22 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 4,31 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net