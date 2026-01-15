HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,42 Mrd. EURKGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
HUGO BOSS Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Der anstehende Quartalsbericht für den Abschluss von 2025 dürfte kaum Einfluss auf die Diskussion der Anlagestory der Metzinger haben, schrieb Frederick Wild am Montagabend in seinem Ausblick. Das operative Ergebnis erwartet er im Einklang mit Unternehmenszielen und Konsens. Entscheidend seien die Signale für 2026. Seit dem Kapitalmarkttag im Dezember sei allerdings klar, dass es ein Korrekturjahr mit einem organischen Umsatzrückgang werde./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HUGO BOSS Hold
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
34,37 €
|Abst. Kursziel*:
-3,99%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
34,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,73%
|
Analyst Name:
Frederick Wild
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HUGO BOSS AG
|19.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|18.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|18.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.04.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|10.03.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.01.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|28.09.22
|HUGO BOSS Reduce
|Baader Bank
|05.05.21
|HUGO BOSS Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|18.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.