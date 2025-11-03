DAX 23.733 -1,7%ESt50 5.599 -1,4%MSCI World 4.382 -0,3%Top 10 Crypto 14,11 -0,6%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.096 -2,6%Euro 1,1514 -0,1%Öl 64,12 -1,1%Gold 3.999 -0,1%
HUGO BOSS Aktie

38,09 EUR +0,06 EUR +0,16 %
STU
Marktkap. 2,65 Mrd. EUR

KGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol HUGPF

Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
38,09 EUR 0,06 EUR 0,16%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei schwierig gewesen, schrieb Jörg Philipp Frey am Dienstag. Gewinnseitig habe der Modekonzern die Erwartungen allerdings erfüllt./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,18 €		 Abst. Kursziel*:
75,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
75,90%
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

