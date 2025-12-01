Bandmann neuer CEO bei Volkswagen Financial Services
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Der Autofinanzierer des Volkswagen-Konzerns bekommt einen neuen Vorstandschef. Anthony Bandmann wird zum 1. Januar den bisherigen CEO von Volkswagen Financial Services, Christian Dahlheim, nachfolgen, wie das Unternehmen in Braunschweig mitteilte. Dahlheim wechselt als CEO zur Pon Holdings, dem größten niederländischen Mobilitätsunternehmen der Niederlande, das unter anderem Fahrzeuge des VW-Konzerns importiert und vertreibt.
Bandmann ist seit vier Jahren Vorstand für Vertrieb und Marketing bei VW Financial Services.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/mgo
(END) Dow Jones Newswires
December 01, 2025 05:48 ET (10:48 GMT)
