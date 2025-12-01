DAX23.560 -1,2%Est505.645 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,65 -6,5%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.504 -4,4%Euro1,1628 +0,3%Öl63,31 +0,2%Gold4.254 +0,9%
Google-Gründer Sergey Brin spendet Alphabet-Aktien im Milliardenwert - Das steckt dahinter
Bandmann neuer CEO bei Volkswagen Financial Services

01.12.25 11:47 Uhr
DOW JONES--Der Autofinanzierer des Volkswagen-Konzerns bekommt einen neuen Vorstandschef. Anthony Bandmann wird zum 1. Januar den bisherigen CEO von Volkswagen Financial Services, Christian Dahlheim, nachfolgen, wie das Unternehmen in Braunschweig mitteilte. Dahlheim wechselt als CEO zur Pon Holdings, dem größten niederländischen Mobilitätsunternehmen der Niederlande, das unter anderem Fahrzeuge des VW-Konzerns importiert und vertreibt.

Bandmann ist seit vier Jahren Vorstand für Vertrieb und Marketing bei VW Financial Services.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2025 05:48 ET (10:48 GMT)

