BYD-Aktie endet leichter: Tesla-Konkurrent verzeichnet starken Gewinneinbruch im vergangenen Quartal
Der chinesische Autobauer BYD hat im dritten Quartal erneut den harten Wettbewerb auf dem Heimatmarkt zu spüren bekommen.
Werte in diesem Artikel
Der Umsatz fiel im Jahresvergleich um gut 3 Prozent auf knapp 195 Milliarden Yuan (23,6 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Hongkong mitteilte. Der Gewinn sackte noch viel deutlicher um fast ein Drittel auf 7,8 Milliarden Yuan ab. Während heimische Rivalen wie Geely und Chongqing Changan Automobile ein Wachstum der Elektroauto-Verkäufe vermelden konnten, waren diese bei BYD im Quartal um knapp 2 Prozent auf 1,15 Millionen Elektroautos und Plug-in-Hybride zurückgegangen.
In der Volksrepublik herrscht ein rabiater Preiskampf um die Gunst der Autokäufer. Elektroautos sind anders als in Europa vor allem in den günstigeren Marktsegmenten stark im Kommen. BYD hatte jüngst im September laut Zahlen des chinesischen Herstellerverbands CAAM erstmals seit langer Zeit den Status als Marktführer im größten Automarkt der Welt an den südchinesischen Volkswagen-Partner SAIC verloren.
Analysten sehen in dem langsameren Verkaufstempo bei BYD in China vor allem ein Bemühen, die Händlervorräte zu reduzieren, bevor der Konzern neue Modelle auf den Markt bringt. Außerhalb Chinas schwollen die Verkäufe auch dank höherer Nachfrage in Europa und Lateinamerika deutlich an, wenn auch auf noch niedrigem Niveau.
In Hongkong büßte die BYD-Aktie am Donnerstag letztlich 0,57 Prozent auf 104,20 HKD ein.
Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com, Robert Way / Shutterstock.com
