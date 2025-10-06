DAX 24.458 +0,3%ESt50 5.632 +0,3%MSCI World 4.330 +0,0%Top 10 Crypto 17,00 -0,4%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 105.410 +1,1%Euro 1,1614 -0,4%Öl 65,97 +0,4%Gold 4.035 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 5 Jahren eingebracht hätte
So hätte sich ein Investment in Binance Coin von vor 5 Jahren ausgezahlt So hätte sich ein Investment in Binance Coin von vor 5 Jahren ausgezahlt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HUGO BOSS Aktie

Kaufen
Verkaufen
HUGO BOSS Aktien-Sparplan
41,19 EUR +0,34 EUR +0,83 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,78 Mrd. EUR

KGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1PHFF

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HUGPF

Warburg Research

HUGO BOSS Buy

10:31 Uhr
HUGO BOSS Buy
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
41,19 EUR 0,34 EUR 0,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hugo Boss vor Quartalszahlen von 69 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das herausfordernde Geschäftsumfeld des Modekonzerns habe Bestand, schrieb Jörg Philipp Frey in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Buy

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,86 €		 Abst. Kursziel*:
63,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,66%
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

10:31 HUGO BOSS Buy Warburg Research
30.09.25 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
30.09.25 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 HUGO BOSS Neutral UBS AG
29.09.25 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX legt zum Start des Montagshandels zu
finanzen.net MDAX-Wert HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein HUGO BOSS-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net So schätzen die Analysten die HUGO BOSS-Aktie im September 2025 ein
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Hugo Boss auf 39 Euro - 'Neutral'
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX legt zum Start des Freitagshandels zu
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX am Donnerstagmittag leichter
finanzen.net MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HUGO BOSS-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsstart in der Verlustzone
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
HUGO BOSS AG zu myNews hinzufügen