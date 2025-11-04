DAX 23.760 -0,8%ESt50 5.617 -0,8%MSCI World 4.340 -0,2%Top 10 Crypto 13,78 -0,1%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.496 +0,0%Euro 1,1488 +0,0%Öl 64,63 +0,4%Gold 3.959 +0,7%
HUGO BOSS Aktie

37,12 EUR +0,19 EUR +0,51 %
STU
Marktkap. 2,62 Mrd. EUR

KGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol HUGPF

UBS AG

HUGO BOSS Neutral

12:01 Uhr
HUGO BOSS Neutral
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
37,12 EUR 0,19 EUR 0,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hugo Boss von 40,80 auf 38,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zunehmende Unsicherheit hinsichtlich 2026 dürfte die Anlegerstimmung trüben, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch im Nachgang erwartungsgemäß schwacher Quartalszahlen vom Vortag./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
38,70 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
37,08 €		 Abst. Kursziel*:
4,37%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
37,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,26%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

