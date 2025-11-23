Jefferies & Company Inc.

Bayer Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Studienerfolg von Asundexian bei der Senkung von Schlaganfallrisiken senke das Pipeline-Risiko der Leverkusener deutlich, schrieb Chris Counihan am Sonntag. Er sieht generell immenses Umsatzpotenzial in der Prävention von Folge-Schlaganfällen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

