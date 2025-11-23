Bayer Aktie
Marktkap. 27,1 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Studienerfolg von Asundexian bei der Senkung von Schlaganfallrisiken senke das Pipeline-Risiko der Leverkusener deutlich, schrieb Chris Counihan am Sonntag. Er sieht generell immenses Umsatzpotenzial in der Prävention von Folge-Schlaganfällen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
27,53 €
|Abst. Kursziel*:
-9,21%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
30,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,34%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
|08:26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|08:26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
