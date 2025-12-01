OTS: BMW Bank GmbH / Stefan Hienzsch übernimmt Leitung der BMW Bank (FOTO)

Stefan Hienzsch übernimmt Leitung der BMW Bank (FOTO)

München (ots) - Die BMW Bank GmbH stärkt ihr Profil auf dem Weg zur

digitalisierten Bank mit hohem Innovationsanspruch: Mit Wirkung zum 1. Dezember

wurde Stefan Hienzsch zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung berufen. Als

eine der führenden deutschen Automobilbanken wertet das Kreditinstitut damit

sein Führungsgremium in einem immer komplexeren, regulatorischen Umfeld

zusätzlich auf. Der Volljurist Hienzsch ist bereits seit Juni 2024

Generalbevollmächtigter der BMW Bank. Die Geschäftsführung komplettieren wie

bisher Joachim Herr, Torsten Matheis sowie Kerstin Zerbst.

"Stefan Hienzsch ist ein erfahrener Finanz- und Rechtsexperte, der die Chancen

und Herausforderungen des Finanzdienstleistungsgeschäfts der BMW Group bestens

kennt. Unter seiner Führung wird die BMW Bank ihre Rolle als verlässlicher,

innovativer Partner unserer Kunden und des Handels weiter ausbauen und damit

weiterhin maßgeblich zum Erfolg der BMW Group in Deutschland und Europa

beitragen", sagt Alexander Buresch, Aufsichtsratsvorsitzender der BMW Bank und

Leiter BMW Group Financial Services.

Hienzsch verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung innerhalb des Unternehmens.

Zuvor leitete er über ein Jahrzehnt im Bereich Recht die Konzernfinanzierung,

Finanzdienstleistungen und Mergers & Acquisitions der BMW Group und war u.a. in

verantwortlichen Funktionen in Großbritannien für die Marken BMW, MINI und

Rolls-Royce tätig.

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen und auf meine Aufgabe. Die BMW Bank wird

den digitalen Transformationsprozess weiter konsequent fortsetzen. Mein Ziel ist

es, Kundinnen, Kunden und Handel mit innovativen, digitalen und nachhaltigen

Lösungen zu begeistern und die Bank als starken, zukunftsorientierten Partner im

Ökosystem der BMW Group weiterzuentwickeln", sagt Stefan Hienzsch.

Informationen für die Redaktionen

Die BMW Bank GmbH ist eine der führenden Automobilbanken in Deutschland mit

Zweigniederlassungen in Italien, Spanien und Portugal. Über 1.170 Mitarbeiter

betreuen rund eine Million Kunden (Stand: 31.12.2024). Die Produktpalette reicht

von der Finanzierung über das Leasing sowie die Versicherung von Automobilen und

Motorrädern bis hin zu Einlageprodukten und Kreditkarten.

Das Unternehmen hat eine Bilanzsumme von 28,5 Mrd. Euro und einen

Einlagenbestand von rund 11,9 Mrd. Euro (beides Stand: 31.12.2024). Die BMW Bank

GmbH ist Teil von BMW Group Financial Services. Nahezu jedes zweite BMW und MINI

Neufahrzeug ist über BMW Group Financial Services finanziert oder verleast.

Medienkontakt:

BMW Bank GmbH

Christoph Güttner

E-Mail: mailto:christoph.guettner@bmw.de

Telefon: +49-89-3184-1703

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173371/6169546

OTS: BMW Bank GmbH