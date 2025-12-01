OTS: Upvest / Upvest, Anbieter für Investment-Infrastruktur, setzt seine ...

Upvest, Anbieter für Investment-Infrastruktur, setzt seine zügige

Expansion in Europa mit einer Reihe neuer Kundengewinne fort (FOTO)

Berlin (ots) - Europas führender Anbieter für Investment-Infrastruktur, Upvest,

beschleunigt seine Expansion nach der Bekanntgabe einer Reihe namhafter neuer

Kundenpartnerschaften in den vergangenen Wochen.

Das 2017 in Berlin gegründete Technologieunternehmen und Wertpapierinstitut

Upvest bietet Banken, Brokern und Vermögensverwaltern über seine Investment-API

moderne Infrastruktur für das Wertpapiergeschäft. Neben der Software übernimmt

Upvest für seine Kunden auch Handel, Verwahrung und Backoffice-Services und

ermöglicht Finanzinstituten so, ihre Investmentangebote umfassend und

kostengünstig zu modernisieren und profitabel zu wachsen.

Der jüngste Neukundengewinn des Investment-Infrastrukturanbieters ist LIQID,

einer der führenden digitalen Vermögensverwalter in Deutschland. LIQID arbeitet

mit Upvest zusammen, um sein ELTIF-Angebot auszubauen - erstmals wird die

semiliquide Fondsstruktur für Privatanleger vollständig über digitale

Schnittstellen abgebildet. "Mit Upvest holen wir einen der führenden

Technologieanbieter für Investment-Infrastruktur an Bord", erklärt Sven

Möllmeier, Geschäftsführer von LIQID. Er ergänzt: "Für unsere Anleger bedeutet

die Umstellung auf die Investment-API von Upvest eine schnellere und

effizientere Abwicklung der Orderprozesse."

Diese Ankündigung folgt auf eine Reihe weiterer bedeutender Partnerschaften, die

in den vergangenen Wochen bekannt gegeben wurden. Dazu zählt eine Zusammenarbeit

mit der führenden globalen Trading- und Investmentplattform IG, die Upvest

ausgewählt hat, um ihr Aktien- und ETF-Tradingangebot in Frankreich zu

betreiben. Parallel dazu wurde eine Partnerschaft mit Zopa, dem britischen

Vorreiter unter den Digitalbanken mit dem Vertrauen von 1,6 Millionen Endkunden,

verkündet. Die Infrastruktur von Upvest wird die Investmentprodukte von Zopa

unterstützen - sowohl in General Investment Accounts (GIA) als auch in

Individual Savings Accounts (ISA) - und den Endkunden ein nahtloses digitales

Erlebnis mit Echtzeit-Statusupdates sowie vereinfachten internen ISA-Transfers

bieten.

Upvest ist in über 20 europäischen Märkten aktiv und wickelt jährlich über 100

Millionen Orders im Auftrag seiner Kunden ab. Dazu zählen neben stark wachsenden

Fintechs wie Revolut, N26, bunq, Webull und Raisin auch digitale Banken wie

Openbank und die DKB.

Zu den jüngsten Kundengewinnen kommentiert Martin Kassing, CEO und Co-Founder

von Upvest: "Diese Partnerschaften festigen die Position von Upvest als

führender Anbieter von Investment-Infrastruktur in Europa für Finanzinstitute,

die ihr Investmentangebot weiterentwickeln. Gemeinsam setzen wir einen neuen

Standard dafür, wie langfristig Anlagen zugänglich, transparent und effizient

gestaltet werden können."

