So schätzen die Analysten die Bayer-Aktie im Oktober 2025 ein
Analysten haben im abgelaufenen Monat die Bayer-Aktie unter die Lupe genommen.
Werte in diesem Artikel
2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Bayer veröffentlicht.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Bayer mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 29,75 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 2,80 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Bayer-Aktie von 26,95 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|25,00 EUR
|-7,24
|30.10.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|34,50 EUR
|28,01
|08.10.2025
Analysen zu Bayer
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.08.2025
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.07.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.08.2025
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|25.04.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
