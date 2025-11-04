DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,75 -3,2%Nas23.385 -1,9%Bitcoin87.656 -5,2%Euro1,1484 -0,3%Öl64,65 -0,3%Gold3.936 -1,6%
So schätzen die Analysten die Bayer-Aktie im Oktober 2025 ein

04.11.25 19:05 Uhr
Bayer-Aktie im Oktober 2025: Das sagen Experten | finanzen.net

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Bayer-Aktie unter die Lupe genommen.

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Bayer veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Bayer mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 29,75 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 2,80 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Bayer-Aktie von 26,95 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.25,00 EUR-7,2430.10.2025
Goldman Sachs Group Inc.34,50 EUR28,0108.10.2025

Redaktion finanzen.net

