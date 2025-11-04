Expertenmeinungen

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Bayer-Aktie unter die Lupe genommen.

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Bayer veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Bayer mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 29,75 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 2,80 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Bayer-Aktie von 26,95 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 25,00 EUR -7,24 30.10.2025 Goldman Sachs Group Inc. 34,50 EUR 28,01 08.10.2025

