Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX klettert letztlich über 24.000 Punkte -- Wall Street schließt freundlich -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle, Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
Top News
Optimismus - Kryptowährungsbörse sieht Bitcoin 2026 bei 170.000 US-Dollar Optimismus - Kryptowährungsbörse sieht Bitcoin 2026 bei 170.000 US-Dollar
Hot Stocks heute: Heute im Podcast: NVIDIA, Oracle, Amazon, Netflix und Deutz  Hot Stocks heute: Heute im Podcast: NVIDIA, Oracle, Amazon, Netflix und Deutz 
Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus

18.12.25 22:32 Uhr
Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus | finanzen.net

Der Handel in New York verlief schlussendlich in ruhigen Bahnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
193,44 EUR 4,26 EUR 2,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
125,72 EUR -1,80 EUR -1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Home Depot
305,00 EUR 5,25 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Johnson & Johnson
179,90 EUR 0,96 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck Co.
84,80 EUR 1,00 EUR 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
412,90 EUR 6,05 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
148,92 EUR 3,02 EUR 2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Procter & Gamble Co.
124,08 EUR -1,90 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
279,10 EUR -3,35 EUR -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
34,54 EUR -0,10 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Visa Inc.
294,20 EUR 0,25 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
47.951,9 PKT 65,9 PKT 0,14%
Charts|News|Analysen

Schlussendlich ging der Dow Jones den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 47.951,85 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 18,819 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,506 Prozent auf 48.128,05 Punkte an der Kurstafel, nach 47.885,97 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47.849,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 48.365,93 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 1,32 Prozent. Vor einem Monat, am 18.11.2025, wurde der Dow Jones mit 46.091,74 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 18.09.2025, mit 46.142,42 Punkten bewertet. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 18.12.2024, den Wert von 42.326,87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 13,11 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 48.886,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 2,48 Prozent auf 226,76 USD), NVIDIA (+ 1,87 Prozent auf 174,14 USD), Microsoft (+ 1,65) Prozent auf 483,98 USD), Merck (+ 1,52 Prozent auf 100,69 USD) und Home Depot (+ 1,27 Prozent auf 307,35 EUR). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Procter Gamble (-1,55 Prozent auf 145,52 USD), Chevron (-1,22 Prozent auf 147,69 USD), Verizon (-1,15 Prozent auf 40,41 USD), UnitedHealth (-1,05 Prozent auf 328,14 USD) und Johnson Johnson (-0,96 Prozent auf 208,31 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 48.735.679 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,677 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,72 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

