Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus

Index-Performance im Blick

Der Handel in New York verlief schlussendlich in ruhigen Bahnen.

Schlussendlich ging der Dow Jones den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 47.951,85 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 18,819 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,506 Prozent auf 48.128,05 Punkte an der Kurstafel, nach 47.885,97 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47.849,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 48.365,93 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 1,32 Prozent. Vor einem Monat, am 18.11.2025, wurde der Dow Jones mit 46.091,74 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 18.09.2025, mit 46.142,42 Punkten bewertet. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 18.12.2024, den Wert von 42.326,87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 13,11 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 48.886,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 2,48 Prozent auf 226,76 USD), NVIDIA (+ 1,87 Prozent auf 174,14 USD), Microsoft (+ 1,65) Prozent auf 483,98 USD), Merck (+ 1,52 Prozent auf 100,69 USD) und Home Depot (+ 1,27 Prozent auf 307,35 EUR). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Procter Gamble (-1,55 Prozent auf 145,52 USD), Chevron (-1,22 Prozent auf 147,69 USD), Verizon (-1,15 Prozent auf 40,41 USD), UnitedHealth (-1,05 Prozent auf 328,14 USD) und Johnson Johnson (-0,96 Prozent auf 208,31 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 48.735.679 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,677 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,72 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net