DAX23.648 -0,1%ESt505.464 +0,1%Top 10 Crypto16,30 -1,5%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.256 -0,1%Euro1,1739 -0,4%Öl67,18 -0,5%Gold3.652 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Intel 855681 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Continental 543900 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon mit Rückkaufprogramm -- D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Auto Trader Group-Anleger freuen FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Auto Trader Group-Anleger freuen
D-Wave Quantum-Aktie knickt nach Rekordhoch wieder ein - Gewinnmitnahmen D-Wave Quantum-Aktie knickt nach Rekordhoch wieder ein - Gewinnmitnahmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Vor Zulassung

Bayer-Aktie im Plus: EU-Zulassung für Menopause-Mittel Elinzanetant rückt näher

19.09.25 13:06 Uhr
Bayer-Aktie steigt: Hoffnung auf EU-Zulassung für Elinzanetant wächst | finanzen.net

Bayer steht vor der Zulassung seines Menopause-Medikaments Elinzanetant.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,70 EUR 0,08 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Humanarnzneimittelausschuss (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur empfiehlt das Medikament zur Zulassung zur Behandlung von moderaten bis schweren vasomotorischen Symptomen (VMS; auch bekannt als Hitzewallungen), die mit den Wechseljahren oder einer endokrinen Therapie bei Brustkrebs verbunden sind, wie Bayer mitteilte.

Wer­bung

Die endgültige Entscheidung der Europäischen Kommission über die Zulassung werde in den kommenden Monaten erwartet, so Bayer. Die Kommission folgt der Empfehlung des Ausschusses üblicherweise.

Die erste weltweite Zulassung für Elinzanetant hatte Bayer im Juli in Großbritannien erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte Ende Juli mitgeteilt, dass sie sich mehr Zeit mit der Prüfung lässt. Elinzanetant gilt als möglicher Blockbuster.

Die Bayer-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 0,24 Prozent höher bei 27,62 Euro.

DJG/mgo/sha

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com, Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
05.06.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen