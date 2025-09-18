Strategie-Schwenk

Infineon startet ein limitiertes Rückkaufprogramm und trennt sich überraschend von seiner Fertigungsstätte in Thailand. Steht ein Strategiewechsel bevor?

• Infineon startet ein Rückkaufprogramm über 750.000 Aktien

• Fertigungsstandort in Nonthaburi/Thailand wird an MPI verkauft

• Maßnahmen deuten auf strategische Neuausrichtung hin



Wer­bung Wer­bung

Infineon macht Rückkäufe für Belegschaft & Führungskräfte

Infineon hat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen, das über einen Zeitraum vom 15. September bis spätestens 14. November 2025 laufen soll. Insgesamt werden bis zu 750.000 eigene Aktien im Wert von maximal 37 Millionen Euro zurückgekauft, wie aus der entsprechenden Pressemeldung hervorgeht. Ziel ist die Ausstattung bestehender Mitarbeiter-Beteiligungsprogramme sowie Vergütungsvereinbarungen für Leitungspersonal. Diese Maßnahme wird von einem unabhängigen Institut über den XETRA-Handel umgesetzt.

Verkauf der Fertigungsstätte Nonthaburi: Fokus auf Effizienz und Flexibilität

Neben dem Aktienrückkaufprogramm teilte Infineon jüngst mit, seinen Back-End-Fertigungsstandort in Nonthaburi (Bangkok, Thailand) an Malaysian Pacific Industries (MPI) zu veräußern. "Wir freuen uns, die Übernahme der Produktionsstätte bekannt zu geben, die ein wichtiger Meilenstein in unseren strategischen Wachstumsplänen ist", so Manuel Zarauza Brandulas, Group Managing Director of MPI. Der Vertrag beinhaltet eine langfristige Liefervereinbarung zwischen Infineon und MPI sowie eine verstärkte Entwicklung gemeinsamer Packaging-Lösungen, geht aus der Pressemeldung hervor. Infineon betont, dass durch diese Maßnahme die Fertigungsstruktur effizienter gestaltet werden soll - mit stärkerer Nutzung von Outsourcing (OSAT) und gleichzeitig klaren Investitionsplänen für neue Standorte. "Unsere Mitarbeitenden haben hohe Standards bei der Produktqualität gesetzt und werden künftig ihre Arbeit unter dem neuen Eigentümer fortsetzen", wird George Lee, EVP und Head of Infineon Backend Operations, in der Meldung zitiert. Und weiter: "Das Geschäftsmodell von MPI wird eine vielfältigere Nutzung des Standortes ermöglichen, indem sie einen breiteren Kundenstamm bedienen. MPI wird den Fertigungsstandort mit allen produktionsbezogenen Mitarbeitenden in Bangkok übernehmen und ihnen eine ausgezeichnete langfristige Perspektive bieten. Wir werden weiterhin eng zusammenarbeiten, um unseren Kunden sowohl bewährte Produkte als auch neue, innovative Lösungen anzubieten".

Wer­bung Wer­bung

Infineon-Aktie ohne Schwung

Die angekündigten und teilweise bereits ergriffenen Maßnahmen könnten der Infineon-Aktie künftig wieder neuen Schwung bringen, ist die Performance seit Jahresbeginn doch eher mau. So steht ein kleiner Zuwachs von 6,54 Prozent an der Kurstafel, auf Drei-Monatssicht ging es derweil sogar um mehr als zwei Prozent nach unten. Auch am heutigen Freitag zeigt die Aktie erneut Schwäche: Via XETRA gibt sie zeitweise um 0,79 Prozent nach auf 33,42 Euro.

Redaktion finanzen.net