Wasserstoff im Fokus

Plug Power-Aktie nach Aufschwung wieder unter Druck - Trendwende?

19.09.25 11:37 Uhr
Plug Power-Aktie: Nach Rally droht an der NASDAQ wieder Kursdruck | finanzen.net

Getrieben von der Fed-Zinssenkung in den USA befand sich die Plug Power-Aktie jüngst im Aufschwung. Am heutigen Freitag wendet sich das Blatt aber schon wieder.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
1,68 EUR -0,11 EUR -6,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Plug Power reagierte auf Fed-Zinssenkung mit starkem Kursanstieg
• Am Freitag drücken Gewinnmitnahmen und Marktvolatilität die Aktie
• Analysten sehen mittelfristig Chancen, langfristig bleibt der Wasserstoffmarkt vielversprechend

Plug Power-Aktie: Aufschwung nach US-Zinssenkung

Die US-Notenbank Fed hat Mitte der Woche die erste Zinssenkung für dieses Jahr angekündigt, was insbesondere wachstumsstarken Sektoren wie Wasserstoffaktien Auftrieb verlieh. Plug Power profitierte unmittelbar und legte im Donnerstagshandel nach der Ankündigung deutlich zu: Bis zum Ertönen der Schlussglocke ging es schließlich um 5,00 Prozent nach oben auf 2,10 US-Dollar. Anleger wurden getrieben durch die Hoffnung auf weitere Kursgewinne, da niedrigere Zinsen die Finanzierungskosten für Unternehmen verringern und den Aktienmarkt insgesamt stützen.

Gewinnmitnahmen setzen Aktie unter Druck

Am Freitag scheint sich die Stimmung jedoch bereits wieder zu drehen. Erste Investoren nutzen die Kursgewinne wohl zum Ausstieg, was die Plug Power-Aktie vorbörslich wieder belastet. So verliert das Papier zeitweise an der NASDAQ 3,33 Prozent auf 2,0300 US-Dollar. Gewinnmitnahmen und die Volatilität im Energiesektor führen zu leichten Rücksetzern. Marktbeobachter sehen darin jedoch keine dauerhafte Trendumkehr, sondern eine natürliche Konsolidierung nach der Rally.

Perspektiven für Anleger

Trotz kurzfristiger Rücksetzer bleibt das langfristige Bild für Plug Power interessant. Der Wasserstoffmarkt wächst weiterhin stark, und strategische Partnerschaften sowie neue Projekte könnten die Nachfrage nach den Lösungen des Unternehmens steigern. Analysten empfehlen, die Aktie für langfristige Positionen im Auge zu behalten, während kurzfristige Schwankungen weiterhin einkalkuliert werden sollten. Bei TipRanks empfehlen vier Experten die Anteilsscheine von Plug Power zum Kauf, neun raten zum Halten während zwei den Verkauf empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel liegt dort aktuell bei 1,89 US-Dollar und damit 10 Prozent unter dem jüngsten Schlusskurs.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

