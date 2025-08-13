DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.218 +0,4%Nas22.515 +1,1%Bitcoin100.010 +1,6%Euro1,1776 -0,4%Öl67,47 -0,7%Gold3.644 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T SAP 716460 Continental 543900 Intel 855681 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 PUMA 696960 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Six Flag Entertainment - Vergnügungsparkbetreiber profitiert von steigenden Besucherzahlen! Six Flag Entertainment - Vergnügungsparkbetreiber profitiert von steigenden Besucherzahlen!
Tesla - CEO Elon Musk tätigt Insiderkäufe über 1 Mrd. USD! Tesla - CEO Elon Musk tätigt Insiderkäufe über 1 Mrd. USD!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Im Aufwind

Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor

18.09.25 17:05 Uhr
Wasserstoff-Rally: NASDAQ-Aktie Plug Power springt hoch - Fed-Zinssenkung Wasserstoff-Sektor beflügelt | finanzen.net

Die Aktie des Wasserstoffspezialisten Plug Power hat jüngst einen zweistelligen Kurssprung hingelegt. Das könnte dahinter stecken.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
1,75 EUR 0,06 EUR 3,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Plug Power-Aktie mit Kursrally
• Fed senkt Leitzins
• Plug Power steckt in roten Zahlen fest

Wer­bung

Die Plug Power-Aktie hat am Mittwoch an der NASDAQ einen Kurssprung von letztlich 19,05 Prozent auf 2 US-Dollar verzeichnet. Nachdem es zwischenzeitlich abwärts gegangen war, verzeichnet das Papier am im Handel am Donnerstag einen Gewinn von 4,5 Prozent auf 2,0899 US-Dollar.

Nachrichten vonseiten des Unternehmens, die eine Kursrally angetrieben haben könnten, liegen keine vor. Allerdings konnten auch andere Wasserstoff-Aktien am Mittwoch kräftige Gewinne einfahren. So markierte der Global X Hydrogen ETF ein neues 52-Wochenhoch.

Fed senkt Leitzins

Wie das Nachrichtenportal Benzinga vermutet, dürfte der Kurssprung mit der jüngsten Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed zu tun haben. Diese hatte am Mittwoch eine Leitzinssenkung um 25 Basispunkte bekannt gegeben - die erste in diesem Jahr. Sinkende Zinsen begünstigen wachstumsorientierte Unternehmen wie Plug Power. Der Wasserstoff-Spezialist ist auf Brennstoffzellen-Technologie spezialisiert und könnte vom Wandel hin zu einer umweltfreundlicheren Wirtschaft profitieren. Dies wird insbesondere vor dem Hintergrund bedeutsamer, dass mit einer wachsenden KI-Entwicklung auf der Energiebedarf drastisch ansteigt, was den Bedarf an alternativen Antriebsquellen laut Benzinga noch einmal erhöht.

Wer­bung

Plug Power steckt weiter in der Verlustzone fest

Allerdings steckt Plug Power weiter in den roten Zahlen fest. Wie die Zahlen zum zweiten Geschäftsjahr, die im August veröffentlicht wurden, offenbarten, wurden Verluste in Höhe von 0,2 US-Dollar je Aktie eingefahren. Immerhin: Im Vorjahresquartal hatte das Minus noch bei 0,36 US-Dollar je Anteilsschein gelegen. Dennoch hatten Analysten mit noch weniger Verlusten gerechnet. Die Erlöse konnten derweil gesteigert werden: Sie lagen bei 173,97 Millionen US-Dollar nach 143,35 Millionen US-Dollar vor Jahresfrist.

Analysten mit durchwachsenen Ratings

Die Plug Power-Aktie hat in diesem Jahr bisher ein Minus von 6,1 Prozent auf zuletzt 2 US-Dollar eingefahren. Allerdings wurde in den letzten drei Monaten ein Zuwachs von 75,44 Prozent verzeichnet. Auf der Analyseplattform TipRanks haben 15 Analysten ein Rating für die Plug Power-Aktie abgegeben. Das Echo ist dabei durchwachsen. Es gibt vier Kaufempfehlungen, neun Halteempfehlungen sowie zwei Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1,89 US-Dollar und damit 5,5 Prozent unter dem letzten Schlusskurs.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Plug Power und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Plug Power Inc.

Nachrichten zu Plug Power Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Plug Power Inc.

DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
18.03.2015Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
13.11.2014Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
28.07.2006Plug Power DowngradeThomas Weisel Partners
01.07.2005Plug Power ErsteinschätzungPacific Growth Equities
30.06.2005Update Plug Power Inc.: Equal WeightPacific Growth Equities
DatumRatingAnalyst
27.02.2009Plug Power neues KurszielRBC Capital Markets
03.12.2007Plug Power ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Plug Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen