Meta-Aktie profitiert: Facebook-Konzern stellt Brille mit Anzeige im Glas vor
Der Facebook-Konzern Meta bringt eine Brille auf den Markt, die Nutzern Informationen in einem der Gläser anzeigen kann.
Werte in diesem Artikel
Das Gerät mit dem Namen Meta Ray-Ban Display kann unter anderem Textnachrichten sowie Fotos und Videos einblenden.
Zur Steuerung wurde ein Armband entwickelt, das kleinste Bewegungen erkennen kann. Meta-Chef Mark Zuckerberg demonstrierte bei der Vorstellung, wie er mit den Fingern Buchstaben auf einer Oberfläche schrieb - die mit Hilfe des Armbands in Worte in einer Textnachricht umgewandelt wurden.
Preis ab 799 Dollar
Die von Zuckerberg auf der Bühne der Konferenz Meta Connect getragene Brille ist etwas klobiger als herkömmliche Fassungen und fällt vor allem mit deutlich dickeren Bügeln auf. Meta nennt eine Laufzeit von bis zu sechs Stunden mit einer Batterieladung. Das ins rechte Glas eingebaute Display hat eine Auflösung von 600 mal 600 Pixeln. Das Gerät kommt in den USA Ende September zum Preis ab 799 Dollar in den Handel.
Meta betrachtet Brillen mit Kameras, Mikrofonen, Lautsprechern - und nun auch Displays - schon seit Jahren als den besten Weg, um im Alltag mit Künstlicher Intelligenz zu interagieren. So könne die Software sehen, was die Nutzer sehen und bekomme dadurch Kontext, um wirklich nützlich zu sein.
Konkurrenz von Google - und vielleicht Apple?
Google zeigte Prototypen einer ähnlich funktionierenden Brille bei der hauseigenen Entwicklerkonferenz im Mai, es gibt aber keine Informationen dazu, wann sie auf den Markt kommen könnte. Apple arbeitet Medienberichten zufolge seit Jahren an einer solchen Technologie, brachte bisher aber nur ein Headset heraus, das die Umgebung mit Kameras erfassen und auf Bildschirmen vor den Augen zusammen mit zusätzlichen digitalen Inhalten wiedergeben kann.
Wie gut Metas Brille im Alltag funktioniert, ist bisher offen. Bei der Präsentation scheiterte Zuckerberg mehrfach mit Versuchen, auf der Display-Brille einen Videoanruf anzunehmen. Auch eine Live-Demonstration, bei der ein Koch sich von KI mit Hilfe einer der Meta-Brillen bei einem neuen Gericht anleiten lassen sollte, ging schief: Die Software ging munter zu nächsten Arbeitsschritten über, ohne die Ausführung der vorherigen abzuwarten.
An der NASDAQ stieg die Meta-Aktie nachbörslich zeitweise um 0,42 Prozent auf 778,96 US-Dollar.
/so/DP/zb
MENLO PARK (dpa-AFX)
Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Alphabet C (ex Google) News
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, Valeriya Zankovych / Shutterstock.com
Nachrichten zu Apple Inc.
Analysen zu Apple Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|16.09.2025
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|15.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|15.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|15.09.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.2025
|Apple Halten
|DZ BANK
|10.09.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.05.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.2025
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|21.01.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen