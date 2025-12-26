Trading Idee: Apple - Jetzt startet der Hochlauf

Trading Idee

Die Aktien von Apple sollten die Korrekturphase im übergeordneten Aufwärtstrend mit dem Verlaufstief bei 266,95 USD vom 18. Dezember beendet haben und nun vor einem weiteren Kursanstieg Richtung 300 USD stehen.

In der vorherigen Analyse zu Apple hieß es: "Kurzfristig ist ein kurzer Pullback in Richtung der Marke um 277 Dollar zwar möglich, insgesamt dürfte sich die Korrektur jedoch weiter fortsetzen. Dabei rücken der 50er-EMA im Tageschart bei aktuell rund 267,80 Dollar sowie die Unterstützungszone bei 266,00 bis 265,00 Dollar in den Fokus. Nach Abschluss dieser Korrekturphase spricht aber vieles für eine Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends." Das Verlaufstief wurde bei 266,95 USD erreicht, bevor es dann zu einem erneuten Hochlauf kam. Die Aktien sollten nun den 10er-EMA bei 274 Dollar nach oben durchbrechen und dann Kurs auf den Widerstand bei 280 Dollar nehmen. Gelingt ein Durchbruch über den Widerstand dum 280 Dollar, wäre das hellblaue Rechteck zwischen 290 und 300 USD die nächste Zielmarke.

Trader könnten bei den Apple-Aktien nach einem weiteren Rücklauf auf einen weiteren Anstieg spekulieren. Eine mögliche Strategie wäre eine Long-Position mit einem Open-End-Turbo-Call (VH6LY9) der Bank Vontobel um 274,00 Dollar zu platzieren. Das Kursziel für die Aktien läge im Bereich von 290,00 bis 300,00 US-Dollar (was einem Ziel für das Produkt von etwa 3,35 € bzw. 4,20 € entsprechen würde). Der Stopp-Loss könnte bei 260 Dollar gesetzt werden (was einem Stopp für das Produkt von etwa 0,81 € entspricht).

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Apple investiert.

Apple Basiswert Apple (ISIN: US0970231058) Produktgattung Open End Turbo Call Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VH6LY98 / VH6LY9 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 1,98€/1,99€ (26.12.2025, 13:10 Uhr) Basispreis variabel 249,52$ Knock-out-Schwelle 249,52$ Hebel 11,62 Abstand zum Knock-out 8,19% Stop-Loss Call 0,81€ Ziel Call 4,20€ (+109,53%)

