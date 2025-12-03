DAX 23.882 +0,8%ESt50 5.718 +0,4%MSCI World 4.415 +0,3%Top 10 Crypto 12,51 +0,1%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 79.399 -1,1%Euro 1,1643 -0,3%Öl 63,28 +0,8%Gold 4.209 +0,1%
Apple
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich uneins -- Salesforce mit starken Zahlen -- Intel, BP, Snowflake, DroneShield, Netflix, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, Rheinmetall im Fokus
Top News
Meta-Aktien höher: Offenbar Kürzungen des Metaverse-Budgets geplant - EU untersucht KI-Zugang zu WhatsApp
D-Wave Quantum-Aktie mit Kurssprung: Eigene Einheit für US-Regierungsaufträge gestartet
Apple Aktie

Kaufen
Verkaufen
Apple Aktien-Sparplan
239,50 EUR -4,15 EUR -1,70 %
STU
280,26 USD -0,43 USD -0,15 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,63 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

JP Morgan Chase & Co.

Apple Overweight

21:31 Uhr
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
239,50 EUR -4,15 EUR -1,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Analyst Samik Chatterjee wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aktuelle App-Store-Statistiken aus, die auf eine im November schwächer als saisonal übliche Umsatzentwicklung hindeuteten. Im Hinblick auf die Jahresziele der Service-Sparte würde der iPhone-Hersteller dann anderswo eine Beschleunigung benötigten./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 13:02 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 13:02 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Overweight

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 280,31		 Abst. Kursziel*:
8,81%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 280,26		 Abst. Kursziel aktuell:
8,83%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 288,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

21:31 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.11.25 Apple Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Apple Inc.

Meta-Aktien höher: Offenbar Kürzungen des Metaverse-Budgets geplant - EU untersucht KI-Zugang zu WhatsApp
finanzen.net Apple Aktie News: Anleger schicken Apple am Abend ins Minus
dpa-afx N26 schließt sich europäischer Bezahllösung Wero an
finanzen.net Apple Aktie News: Apple am Donnerstagnachmittag mit Einbußen
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Früher NVIDIA-Bulle setzt nun auf diese möglichen Höhenflieger-Aktien
TraderFox Apple: iPhone-17-Serie sorgt für Absatzrekord!
finanzen.net Apple-Aktie: Experten empfehlen Apple im November mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Ken Fisher kauft zu: So setzte sich das Depot von Fisher Asset Management in Q3 zusammen
EN, Apple Apple Podcasts names The Rest Is History the 2025 Show of the Year
Benzinga Comparative Study: Apple And Industry Competitors In Technology Hardware, Storage &amp; Peripherals Industry
Benzinga Meta&#39;s Zuckerberg Pays Big For Top Apple Design Chief In AI Race
EN, Apple Apple unveils the winners of the 2025 App Store Awards
Cnet An Apple Health and ChatGPT Integration Could Be Coming
Financial Times Meta poaches senior Apple designer to support AI glasses push
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Apple, Tesla, Micron Technology, Hamilton Beach Brands and Key Tronic
Benzinga Performance Comparison: Apple And Competitors In Technology Hardware, Storage &amp; Peripherals Industry
