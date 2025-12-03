DAX 23.889 +0,8%ESt50 5.716 +0,4%MSCI World 4.412 +0,2%Top 10 Crypto 12,59 +0,8%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.383 -1,1%Euro 1,1665 -0,1%Öl 63,09 +0,5%Gold 4.192 -0,3%
Heute im Fokus
DAX fester -- SAP-Rivale Salesforce mit starken Zahlen -- Snowflake übertrifft Erwartungen -- Amazon, DroneShield, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, VW, Rheinmetall & Co. im Fokus
Bayer-Aktie in Rot: 2a-Studie mit Nierenmedikament startet
Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im November 2025
Rio Tinto Aktie

Rio Tinto Aktien-Sparplan
62,99 EUR -0,55 EUR -0,87 %
STU
54,89 GBP -0,15 GBP -0,27 %
LSE
Marktkap. 100,65 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

Rio Tinto Sector Perform

Rio Tinto Sector Perform
Rio Tinto plc
62,99 EUR -0,55 EUR -0,87%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 4.900 Pence auf "Sector Perform" belassen. Während Konkurrent Glencore einen "Mount Everest aus Kupfer" versprochen habe, wähle Rio Tinto unter seinem neuen Chef Simon Trott einen konservativeren Ansatz, schrieb Ben Davis am Donnerstag. Der Manager kürze die geplanten Investitionsausgaben und erwarte im Zuge des Umbaus milliardenschwere Konzernteile verkaufen zu können./tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 02:02 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 02:02 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

