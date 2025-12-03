Rio Tinto Aktie
Marktkap. 100,65 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 4.900 Pence auf "Sector Perform" belassen. Während Konkurrent Glencore einen "Mount Everest aus Kupfer" versprochen habe, wähle Rio Tinto unter seinem neuen Chef Simon Trott einen konservativeren Ansatz, schrieb Ben Davis am Donnerstag. Der Manager kürze die geplanten Investitionsausgaben und erwarte im Zuge des Umbaus milliardenschwere Konzernteile verkaufen zu können./tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 02:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 02:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Sector Perform
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
49,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
63,26 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
54,89 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ben Davis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,56 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rio Tinto plc
|13:11
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|13:11
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|27.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|20.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets