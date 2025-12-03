RBC Capital Markets

Rio Tinto Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 4.900 Pence auf "Sector Perform" belassen. Während Konkurrent Glencore einen "Mount Everest aus Kupfer" versprochen habe, wähle Rio Tinto unter seinem neuen Chef Simon Trott einen konservativeren Ansatz, schrieb Ben Davis am Donnerstag. Der Manager kürze die geplanten Investitionsausgaben und erwarte im Zuge des Umbaus milliardenschwere Konzernteile verkaufen zu können./tav/ag

