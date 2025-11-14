Rio Tinto Aktie
Marktkap. 99,49 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Davis verwies am Dienstag darauf, dass der Bergbaukonzern die Produktion in seiner Aluminiumoxid-Raffinerie Yarwun in Australien von Oktober 2026 an um 40 Prozent drosseln wolle, um den Betrieb bis 2035 sicherzustellen und nach Alternativen zu suchen. Für die Branche sei das wichtigste Signal, dass die Kapazität für Abraum und die Anforderungen an die Dekarbonisierung zunehmend die Aluminiumoxid-Versorgung ex China beschränkten./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:12 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:12 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Sector Perform
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
50,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
59,86 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ben Davis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,63 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rio Tinto plc
|09:41
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|27.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|27.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|20.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|15.10.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)