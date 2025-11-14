DAX 23.318 -1,2%ESt50 5.569 -1,3%MSCI World 4.287 -0,4%Top 10 Crypto 12,35 -1,2%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.513 -1,1%Euro 1,1591 +0,0%Öl 63,92 -0,2%Gold 4.037 -0,2%
Rio Tinto Aktie

Marktkap. 99,49 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

RBC Capital Markets

Rio Tinto Sector Perform

09:41 Uhr
Rio Tinto Sector Perform
Rio Tinto plc
60,04 EUR -1,24 EUR -2,02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Davis verwies am Dienstag darauf, dass der Bergbaukonzern die Produktion in seiner Aluminiumoxid-Raffinerie Yarwun in Australien von Oktober 2026 an um 40 Prozent drosseln wolle, um den Betrieb bis 2035 sicherzustellen und nach Alternativen zu suchen. Für die Branche sei das wichtigste Signal, dass die Kapazität für Abraum und die Anforderungen an die Dekarbonisierung zunehmend die Aluminiumoxid-Versorgung ex China beschränkten./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:12 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:12 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto Sector Perform

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
50,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
59,86 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ben Davis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,63 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

