Deutsche Bank AG

Rio Tinto Hold

11:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Der Kapitalmarkttag des Bergbaukonzerns am 4. Dezember sei für den neuen Chef Simon Trott eine Gelegenheit, seine Unternehmensstrategie zu präsentieren, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Fokus dürfte auf einer Vereinfachung des Portfolios, der Kapitaldisziplin und der Veräußerung von Randgeschäften liegen./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com