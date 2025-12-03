DAX 23.694 -0,1%ESt50 5.695 +0,2%MSCI World 4.408 +0,1%Top 10 Crypto 12,21 -2,3%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.904 -0,5%Euro 1,1662 -0,1%Öl 63,07 +0,5%Gold 4.191 -0,3%
Air Liquide Aktie

Marktkap. 94,74 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133

ISIN FR0000120073

Symbol AIQUF

Bernstein Research

Air Liquide Outperform

08:01 Uhr
Air Liquide Outperform
Air Liquide S.A.
164,42 EUR 0,40 EUR 0,24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air

Liquide nach einem Treffen mit Finanzchef Jerome Pelletan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 199

Euro belassen. Der Gase-Konzern habe vielfältige Wachstumstreiber, schrieb James Hooper in einer am

Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ziel, die Gewinnmarge zu verbessern, sei unabhängig vom

Konjunkturumfeld bestätigt worden. Zudem sei für 2026 ein Kapitalmarkttag geplant, der seiner

Einschätzung nach zum Kurstreiber werden könnte./rob/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG,

Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-

afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Outperform

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
199,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
163,50 €		 Abst. Kursziel*:
21,71%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
164,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,03%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
197,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

