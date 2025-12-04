DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,60 -1,5%Nas23.505 +0,2%Bitcoin79.280 -1,2%Euro1,1645 -0,2%Öl63,34 +0,9%Gold4.209 +0,1%
Bilanzvorlage

HPE-Aktie dennoch schwächer: Gewinn und Umsatz wachsen moderat

04.12.25 22:20 Uhr
NYSE-Wert HPE-Aktie schwächer: Hewlett Packard Enterprise meldet Umsatzwachstum - auch der Gewinn verbessert sich leicht | finanzen.net

Spannung bei HPE: Am Donnerstagabend legte der Konzern die Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 vor. So reagiert die Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
19,50 EUR 0,71 EUR 3,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Jahresviertel erzielte Hewlett Packard Enterprise (HPE) auf Non-GAAP-Basis einen Gewinn je Aktie (EPS) in Höhe von 0,62 US-Dollar. Analysten hatten zuvor mit einem Gewinn von 0,579 US-Dollar je Aktie gerechnet. Im gleichen Quartal des Vorjahres lag das Non-GAAP-EPS noch bei 0,58 US-Dollar.

Beim Umsatz verfehlte HPE die Markterwartungen. Nach 8,458 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal meldete das Unternehmen nun 9,679 Milliarden US-Dollar, während Experten zuvor Erlöse von 9,90 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten.

Im gesamten Geschäftsjahr 2025 erreichte der Non-GAAP-Gewinn von HPE 1,94 US-Dollar je Aktie. Hier hatten die Analysten einen durchschnittlichen Gewinn von 1,89 US-Dollar je Aktie erwartet, gegenüber 1,99 US-Dollar je Aktie im vorangegangenen Fiskaljahr.
Der Jahresumsatz war von den Experten auf 34,52 Milliarden US-Dollar geschätzt worden. Tatsächlich setzte Hewlett Packard Enterprise im abgeschlossenen Geschäftsjahr 34,296 Milliarden US-Dollar um. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 30,127 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden.

Die an der NYSE gehandelte HPE-Aktie bewegt sich im nachbörslichen Handel zeitweise um 4,89 Prozent abwärts auf 21,78 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

