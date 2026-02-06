DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 -11,6%Nas22.541 -1,6%Bitcoin54.195 -12,6%Euro1,1779 -0,2%Öl67,46 -2,2%Gold4.800 -3,3%
US-Minister über Irans Führung: Ratten verlassen das Schiff

05.02.26 21:27 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Kurz vor neuen Gesprächen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran ist US-Finanzminister Scott Bessent die Führung in Teheran ungewöhnlich scharf angegangen. Die US-Regierung habe gesehen, wie die iranische Führung "wie verrückt Geld außer Landes" schaffe. "Die Ratten verlassen also das sinkende Schiff", sagte er vor einem Senatsausschuss. Bessent wertete dies als "gutes Zeichen", dass Teheran wisse, dass das Ende nahen könne.

Die USA wollen an diesem Freitag im Golfstaat Oman neue Verhandlungen mit dem Iran aufnehmen, im Fokus steht das umstrittene iranische Atomprogramm. Für die Vereinigten Staaten sollen der Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, Jared Kushner, an den Gesprächen teilnehmen.

Mitte vergangenen Monats hatte sich Trump für einen Machtwechsel im Iran ausgesprochen und begonnen, das amerikanische Militär in der Region aufzustocken. Dann hatte er jedoch seine Bereitschaft für Verhandlungen signalisiert./ngu/DP/he