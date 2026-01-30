DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 -11,6%Nas22.541 -1,6%Bitcoin54.101 -12,8%Euro1,1777 -0,3%Öl67,29 -2,4%Gold4.773 -3,9%
Marktbericht

Schwacher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich schwächer

05.02.26 22:33 Uhr
Schwacher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich schwächer

Der S&P 500 bewegte sich zum Handelsschluss auf rotem Terrain.

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 1,23 Prozent leichter bei 6.798,40 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 55,095 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6.829,10 Zählern und damit 0,779 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6.882,72 Punkte).

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.780,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.857,85 Einheiten.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 1,71 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, lag der S&P 500 noch bei 6.902,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, stand der S&P 500 bei 6.796,29 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 05.02.2025, den Stand von 6.061,48 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,876 Prozent. Bei 7.002,28 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.780,13 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit McKesson (+ 16,52 Prozent auf 957,80 USD), Tapestry (+ 10,21 Prozent auf 143,19 USD), Cardinal Health (+ 9,83) Prozent auf 227,18 USD), Hershey (+ 9,03 Prozent auf 224,38 USD) und Align Technology (+ 8,88 Prozent auf 175,62 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Estée Lauder Companies (-19,19 Prozent auf 96,66 USD), Coinbase (-13,34 Prozent auf 146,12 USD), Cummins (-10,73 Prozent auf 540,65 USD), IQVIA (-10,65 Prozent auf 180,96 USD) und Huntington Ingalls Industries (-10,59 Prozent auf 369,38 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 48.468.196 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,713 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen