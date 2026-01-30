Schwacher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich schwächer
Der S&P 500 bewegte sich zum Handelsschluss auf rotem Terrain.
Werte in diesem Artikel
Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 1,23 Prozent leichter bei 6.798,40 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 55,095 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6.829,10 Zählern und damit 0,779 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6.882,72 Punkte).
Der S&P 500 verzeichnete bei 6.780,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.857,85 Einheiten.
S&P 500-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 1,71 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, lag der S&P 500 noch bei 6.902,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, stand der S&P 500 bei 6.796,29 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 05.02.2025, den Stand von 6.061,48 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,876 Prozent. Bei 7.002,28 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.780,13 Punkten registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit McKesson (+ 16,52 Prozent auf 957,80 USD), Tapestry (+ 10,21 Prozent auf 143,19 USD), Cardinal Health (+ 9,83) Prozent auf 227,18 USD), Hershey (+ 9,03 Prozent auf 224,38 USD) und Align Technology (+ 8,88 Prozent auf 175,62 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Estée Lauder Companies (-19,19 Prozent auf 96,66 USD), Coinbase (-13,34 Prozent auf 146,12 USD), Cummins (-10,73 Prozent auf 540,65 USD), IQVIA (-10,65 Prozent auf 180,96 USD) und Huntington Ingalls Industries (-10,59 Prozent auf 369,38 USD).
S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 48.468.196 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,713 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte
Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Align Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Align Technology
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Align Technology
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Align Technology News
Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com