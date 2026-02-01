DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4500 -10,4%Nas22.639 -1,2%Bitcoin55.522 -10,5%Euro1,1794 -0,1%Öl67,47 -2,2%Gold4.832 -2,7%
Trump will neuen Atomvertrag

05.02.26 21:05 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump wirbt nach dem Ende des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrags zwischen Russland und den USA für ein neues Abkommen. Nuklearexperten sollten an einem verbesserten und moderneren Vertrag arbeiten, der lange in die Zukunft reichen könne, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Der bisherige Vertrag New Start war 2010 zwischen den USA und Russland geschlossen worden und lief am Donnerstag offiziell aus.

Wer genau an der Ausarbeitung eines neuen Vertrages beteiligt sein sollte, also Russland und die USA oder darüber hinaus auch andere Staaten - dazu machte Trump keine genauen Angaben. Regierungssprecherin Karoline Leavitt sagte allerdings vor Journalisten angesprochen auf Trumps Post, man werde mit den Russen weiterhin diskutieren.

Washington will China mit einbinden

Der US-Präsident hatte sich bereits in der Vergangenheit ähnlich geäußert und sich unbeeindruckt vom Auslaufen des Atomvertrags gezeigt. "Wir werden einfach ein besseres Abkommen machen", sagte er Anfang Januar der Zeitung "New York Times". Washington hatte zuvor bereits gefordert, dass auch China in künftige atomare Abrüstungsverträge eingebunden wird.

New Start begrenzte die Zahl der strategischen Nuklearsprengköpfe auf 1.550 Stück für jede Seite, die Zahl der einsatzbereiten Abschussvorrichtungen auf 700.

Auf die Frage von Journalisten, ob es schon eine vorübergehende Vereinbarung mit Russland gebe, um den Stand von New Start zunächst weiterhin aufrechtzuerhalten, sagte die US-Regierungssprecherin: ihrer Kenntnis nach nicht./rin/DP/he