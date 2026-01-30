Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

NASDAQ Composite-Performance

Der NASDAQ Composite verzeichnete am Donnerstagabend Verluste.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,59 Prozent schwächer bei 22.540,59 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,31 Prozent auf 22.604,02 Punkte an der Kurstafel, nach 22.904,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 22.841,28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 22.461,14 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ Composite bereits um 3,55 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 23.395,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23.499,80 Punkte. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19.692,33 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,99 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23.988,26 Punkten. Bei 22.461,14 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit FormFactor (+ 17,19 Prozent auf 83,87 USD), InterDigital (+ 9,93 Prozent auf 345,05 USD), PC Connection (+ 9,14 Prozent auf 65,65 USD), AXT (+ 8,96 Prozent auf 20,43 USD) und Align Technology (+ 8,88 Prozent auf 175,62 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Geospace Technologies (-41,50 Prozent auf 9,36 USD), ScanSource (-17,98 Prozent auf 36,36 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-17,12 Prozent auf 106,99 USD), Omnicell (-16,30 Prozent auf 39,08 USD) und AMERCO (-14,72 Prozent auf 50,35 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 48.468.196 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,713 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,23 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

