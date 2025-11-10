DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,18 +2,2%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.852 +1,2%Euro1,1572 +0,1%Öl64,07 +0,6%Gold4.075 +1,9%
Aufschwung

BYD-Aktie stark gesucht: Das treibt den Tesla-Konkurrenten an

10.11.25 08:19 Uhr
BYD-Aktie im Aufwärtskurs: Warum der E-Autohersteller und Tesla-Konkurrent auf den Kaufzetteln steht | finanzen.net

Die Aktien von BYD zeigen zum Wochenstart einen deutlichen Kursanstieg und profitieren von Hoffnungsträgern wie autonomen Fahrfunktionen und internationaler Expansion.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
11,36 EUR 0,68 EUR 6,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• BYD-Aktie profitiert von Wachstumserwartungen bei Elektro- und Smart-Car-Technologien
• Internationalisierung und Batteriefertigung gelten als zentrale Wachstumssäulen
• Dennoch bleibt Vorsicht geboten: Wettbewerb, Bewertung und operative Umsetzung stellen weiterhin Risiken dar

Kursanstieg als Reaktion auf strategische Weichenstellungen

Nach korrigierten Quartalszahlen hatte BYD zuletzt wieder an Boden gewonnen und an der Hongkonger Börse einen spürbaren Kurssprung verzeichnet. Allein in den zurückliegenden fünf Handelstagen ist es um 3,73 Prozent nach oben gegangen, am heutigen Montag springt das Papier zwischenzeitlich um 5,01 Prozent hoch auf 102,80 Hongkong-Dollar.

Die gute Stimmung speist sich unter anderem aus Erwartungen, dass BYD verstärkt smarte Fahrzeugtechnologien zu erschwinglichen Preisen auf den Markt bringt - ein Szenario, das Marktteilnehmer positiv bewertet haben.

Wachstumstreiber: Internationalisierung und Innovationskraft

BYD setzt verstärkt auf den Ausbau seiner Präsenz außerhalb Chinas, etwa durch Produktionsanlagen in Südostasien und verstärkte Batteriefertigung. Gleichzeitig spielt die Einbindung von Assistenz- und autonomen Fahrfunktionen eine Rolle, um gegenüber Wettbewerbern einen technologischen Vorsprung zu sichern.

Fundamentaldaten & Bewertung - Zwischen Chance und Risiko

Die Kennzahlen von BYD zeigen einerseits solide Grundlagen: Wachstum wird prognostiziert, das Unternehmen gilt als führender Anbieter im Bereich neuer Energiefahrzeuge und Batterien. Andererseits mahnen Analysten zur Vorsicht: Marktüberhänge, Preisdruck in China und hohe Erwartungen bergen Risiko-Elemente.

Anleger sollten vor diesem Hintergrund besonders die Entwicklung der Margen im Heimatmarkt China unter zunehmendem Wettbewerb, Fortschritte bei autonomem Fahren und globaler Expansion sowie neue Produktankündigungen und deren kommerzielle Umsetzung im Blick behalten.

Redaktion finanzen.net

