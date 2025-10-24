DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.228 +1,3%Bitcoin94.743 ±0,0%Euro1,1625 ±0,0%Öl66,58 +0,9%Gold4.129 +0,1%
US-Wirtschaft

US-Verbraucherstimmung verschlechtert sich im Oktober

24.10.25 16:26 Uhr
Konsumklima in den USA trübt sich im Oktober ein | finanzen.net

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Oktober eingetrübt.

Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage am Monatsende auf 53,6 von 55,1 Ende September. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 54,9 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats hatte er bei 55,0 gelegen.

Der Index für die Erwartungen belief sich auf 50,3 (Vormonat: 51,7, vorläufig: 51,2), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 58,6 (60,4 bzw 61,0) angegeben.

Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten verringerten sich im Vergleich zum Vormonat auf 4,6 von 4,7 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren legten sie zu auf 3,9 von 3,7 Prozent. Die Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

DJG/mgo/rio

DOW JONES

