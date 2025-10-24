DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.228 +1,3%Bitcoin94.743 ±0,0%Euro1,1625 ±0,0%Öl66,58 +0,9%Gold4.129 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Tesla A1CX3T Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie fällt: Gespräche mit Pilotengewerkschaft gescheitert - Streiks voraus Lufthansa-Aktie fällt: Gespräche mit Pilotengewerkschaft gescheitert - Streiks voraus
Hot Stocks heute: TKMS: Kauflimit bei 70 EUR - JP Morgan: Goldpreis soll sich verdoppeln Hot Stocks heute: TKMS: Kauflimit bei 70 EUR - JP Morgan: Goldpreis soll sich verdoppeln
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
US-Konjunktur

US-Wirtschaftsaktivität im Aufwind: S&P Global meldet Zuwachs im Oktober

24.10.25 16:07 Uhr
Konjunktur in den USA zieht an: S&P Global verzeichnet stärkere Aktivität im Oktober | finanzen.net

Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Oktober belebt.

Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 54,8 von 53,9 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Wer­bung

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 52,2 von 52,0 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 51,8 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 55,2 von 54,2 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 54,9 gelautet.

Die Daten deuteten auf "ein anhaltend starkes Wirtschaftswachstum zu Beginn des vierten Quartals hin, trotz einiger Berichte, die darauf schließen ließen, dass Unternehmen durch den Regierungsstillstand beeinträchtigt werden", sagte Chefökonom Chris Williamson. "Allerdings hat sich das Vertrauen der Unternehmen in die Aussichten für das kommende Jahr weiter verschlechtert."

DJG/mgo/rio

DOW JONES

Bildquellen: Cynthia Shirk / Shutterstock.com, javarman / Shutterstock.com