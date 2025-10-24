US-Konjunktur

Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Oktober belebt.

Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 54,8 von 53,9 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 52,2 von 52,0 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 51,8 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 55,2 von 54,2 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 54,9 gelautet.

Die Daten deuteten auf "ein anhaltend starkes Wirtschaftswachstum zu Beginn des vierten Quartals hin, trotz einiger Berichte, die darauf schließen ließen, dass Unternehmen durch den Regierungsstillstand beeinträchtigt werden", sagte Chefökonom Chris Williamson. "Allerdings hat sich das Vertrauen der Unternehmen in die Aussichten für das kommende Jahr weiter verschlechtert."

