Konjunkturdaten im Blick

US-Inflation beschleunigt sich im September

24.10.25 14:40 Uhr
Preisanstieg in den USA: Inflation zieht im September wieder an | finanzen.net

Die US-Inflation hat im September Fahrt aufgenommen.

Die Verbraucherpreise stiegen aber weniger stark als erwartet. Wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) mitteilte, erhöhten sie sich um 3,0 Prozent nach 2,9 Prozent im August. Gegenüber dem Vormonat stiegen sie um 0,3 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten mit einer Jahresrate von 3,1 Prozent und einem Anstieg gegenüber August mit 0,4 Prozent gerechnet.

Die Kernverbraucherpreise ohne Energie und Nahrungsmittel stiegen um 0,2 und 3,0 (August: 3,1) Prozent. Hier hatten die Volkswirte mit 0,3 und 3,1 Prozent gerechnet.

Die Preisdaten aus den USA wurden mit Verzögerung veröffentlicht. Wegen des US-Regierungsstillstands werden derzeit kaum noch Wirtschaftsdaten veröffentlicht.

