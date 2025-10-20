DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.304 +0,2%Top 10 Crypto15,05 +1,3%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.385 +2,4%Euro1,1661 ±-0,0%Öl60,77 -0,9%Gold4.233 -0,4%
Geldpolitik

LPR-Referenzzins für Bankkredite in China bleibt unverändert

20.10.25 07:28 Uhr
Chinas Notenbank fasst LPR-Referenzzins für Bankkredite nicht an | finanzen.net

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte im September den fünften Monat in Folge unverändert gelassen, obwohl sich das Wachstumstempo in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weiter abschwächt.

Wie die Notenbank des Landes mitteilte, bleibt der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,0 Prozent und der fünfjährige LPR bei 3,5 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC. Er dient den Banken als Vorgabe für ihre Ausleihesätze. Beide Zinssätze sind seit Mai unverändert geblieben, als Peking angesichts der eskalierenden Handelsspannungen mit Washington Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft einführte.

DOW JONES

